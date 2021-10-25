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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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І це зовсім не біткоїн! Ілон Маск назвав найбільш перспективну криптовалюту

Анатолій Дерека
25 жовтня, 17:40
Заява гендиректора Tesla та SpaceX викликала стрибок курсу Dogecoin

Ілон Маск - ікона сучасних технологій / Фото: ixbt.com

Минулого тижня ціна на біткоїн побила історичний рекорд. Курс криптовалюти на 20 жовтня перевалив за позначку в 66 тисяч доларів.

"Биток" є найпопулярнішою та успішною криптовалютою, проте їх тисячі. Останнім часом набирає популярність Ethereum і Solana, а також Dogecoin. Саме останню валюту Ілон Маск назвав найперспективнішою.

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Генеральний директор Tesla і SpaceX заявив, що вважає Dogecoin "валютою для народу". На своїй сторінці в Twitter Маск зазначив, що багато співробітників його компаній володіють "доджем", навіть не будучі фінансовими експертами або фахівцями Кремнієвої долини.

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На тлі заяв мільярдера курс Dogecoin підскочив до позначки 0,28 доларів. Відзначимо, що в травні Ілон вперше згадав про Dogecoin, назвавши валюту "багатообіцяючою".

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Саме після його слів курс валюти побив рекорд, встановивши максимальну позначку в 0,74 долари. Також американець купив біткоїн та Ethereum, проте зробив він це не для заробітку, а "через цікавість".

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