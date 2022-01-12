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Грандиозная битва за Суперкубок Испании: где смотреть матч Барселона – Реал и кто фаворит

Анатолий Дерека
12 января, 10:35
Прогноз и список трансляций полуфинального матча за Суперкубок Испании. Барселона и Реал начинают свой путь к трофею, который разыгрывается в Саудовской Аравии

Барселона и Реал оспорят путевку в полуфинал Суперкубка Испании / Фото: Getty Images

В среду, 12 января, состоится первый полуфинальный матч Суперкубка Испании. В борьбе за путевку в финал сразятся два принципиальных соперника – Барселона и Реал. Матч пройдет на Международном стадионе Короля Фахда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало – в 21:00.

Где смотреть матч Барселона – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

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По мнению Parimatch, Реал является явным фаворитом матча. Котировки на выход "сливочных" в финал равны 1.52, тогда как на Барселону – 2.65. Вероятность результата матча в процентах:

  • проход Барселоны – 37%
  • проход Реала – 63%

Если же говорить о котировках на основное время, то на Реал можно поставить за 1.94, а на Барселону – за 3.80. Коэффициент на ничью составляет 3.85. Кроме того, букмекеры верят в результативный матч. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1.71 (вероятность 56%).

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Этот сезон складывается для команд по-разному. Реал лидирует в Ла Лиге, опережая Севилью на пять баллов при лишнем сыгранном матче. Барселона же и вовсе пятая, с 17 очками отставания от мадридцев. Главная задача каталонцев на этот сезон – попасть в топ-четверку.

Команды уже встречались друг с другом в октябре на "Камп Ноу" в рамках чемпионата Испании. Тогда мадридцы добыли гостевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Давида Алабы и Лукаса Васкеса. За хозяев отметился Серхио Агуэро, уже завершивший карьеру.

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