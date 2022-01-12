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Грандіозна битва за Суперкубок Іспанії: де дивитись матч Барселона – Реал та хто фаворит

Анатолій Дерека
12 січня, 10:35
Прогноз та список трансляцій півфінального матчу за Суперкубок Іспанії. Барселона та Реал розпочинають свій шлях до трофею, який розігрується в Саудівській Аравії

Барселона та Реал оскаржать путівку до півфіналу Суперкубку Іспанії / Фото: Getty Images

У середу, 12 січня, відбудеться перший півфінальний матч Суперкубку Іспанії. У боротьбі за путівку у фінал змагатимуться два принципові суперники – Барселона та Реал. Матч пройде на Міжнародному стадіоні Короля Фахда у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Початок – о 21:00.

Де дивитись матч Барселона – Реал? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, Реал є явним фаворитом матчу. Котирування на вихід "вершкових" у фінал рівні 1.52, тоді як на Барселону – 2.65. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • прохід Барселони – 37%
  • прохід Реала – 63%

Якщо ж говорити про котирування на основний час, то на Реал можна поставити за 1.94, а на Барселону – за 3.80. Коефіцієнт на нічию становить 3.85. Крім того, букмекери вірять у результативний матч. Ставки на тотал більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1.71 (ймовірність 56%).

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Бензема та Вінісіус оформили по дублю у ворота Валенсії / Фото: Getty Images

Цей сезон складається для команд по-різному. Реал лідирує в Ла Лізі, випереджаючи Севілью на п'ять балів за зайвого зіграного матчу. Барселона ж зовсім п'ята, з 17 очками відставання від мадридців. Головне завдання каталонців на цей сезон – потрапити до топ-четвірки.

Команди вже зустрічалися друг з одним у жовтні на "Камп Ноу" у рамках чемпіонату Іспанії. Тоді мадридці здобули гостьову перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Давида Алаби та Лукаса Васкеса. За господарів відзначився Серхіо Агуеро, який уже завершив кар'єру.

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