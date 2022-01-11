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Пора возвращаться в ПСЖ. Дикое невезение Неймара за покерным столом (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 января, 17:25
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Бразильский футболист занял третье место в ивенте хайроллеров, однако при благосклонности удачи Неймар мог бы оказаться выше
Неймар показывает классные результаты в покере
Неймар показывает классные результаты в покере / Фото: Getty Images

2022 год начался круто для форварда футбольного клуба ПСЖ Неймара. Бразилец продолжает залечивать травму, однако отлично показывает себя в онлайн-покере.

Сначала Неймар выиграл около 25 тысяч в "зимнем" турнире, а позже обновил свой бест-кэш до 125К, заняв 3 место в ивенте хайроллеров. На том турнире форвард мог финишировать и выше, однако одна из раздач серьезно подкосила Неймара.

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Бразилец пошел в олл-ин с разномастными A♣️Q♠️ и ему ответил Кристиан Рудольф с червовыми А3. Уже на флопе прилетели 5♠️Q♣️7♥️ и Неймар уже наверняка мыслями готовился к хедз-апу. Впрочем, следующие две карты поменяли ситуацию в корне.

На терне и ривере прилетели J♥️ и 4♥️, что позволило Рудольфу собрать флеш и остаться в гонке, а затем сыграть в хедз-апе против Кристофа Фогельсанга. К слову, в том турнире 5 место занял украинец Андрей Новак, заработавший 70 тысяч долларов.

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