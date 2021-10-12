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Где браслет, Зин? Американец не пустил Фила Хельмута к очередному браслету WSOP

Анатолий Дерека
12 октября, 22:20
Энтони Зинно выиграл турнир хайроллеров по Семикарточному Стаду и добыл третий трофей на Мировой серии покера

Энтони Зинно добывает третий браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. В казино Rio продолжают разыгрывать 88 золотых браслетов, которыми награждают лучших игроков ивентов.

Сегодня ночью подошел к концу 19-ый турнир Seven Card Stud Championship. Бай-ин составил немалые 10 тысяч долларов, поэтому и собрались на него лишь лучшие – всего 62 игрока.

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В призы попали десятеро, среди которых был и рекордсмен по браслетам WSOP Фил Хельмут (15 наград). Ранее Фил уже был близок к завоеванию 16-го титула, но в ивенте H.O.R.S.E занял 6 место.

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Не повезло PokerBrat и вчера. За финальный стол турнира по Семикарточному Стаду американец вышел чиплидером, однако в итоге довольствовался четвертым местом.

Чемпионом же стал соотечественник Хельмута Энтони Зинно. Американец выиграл третий в карьере браслет WSOP, подняв почти 200 тысяч долларов.

"Это нереально. Я только недавно начал работать над Стадом. В турнире участвовали лучшие игроки в мире. Они настолько хорошо играют, что я не могу ставить себя в один ряд с ними. Для меня большая честь выиграть этот браслет. Я запросто мог бы играть в Стад всю жизнь и так и не стать чемпионом WSOP", – высказался после триумфа Зинно.

Результаты финального стола WSOP #19 Seven Card Stud Championship:

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  1. Энтони Зинно (США) – 182,8 тыс долларов
  2. Джеймс Чен (Тайвань) – 113 тыс долларов
  3. Хосе Пас-Гутьеррес (Боливия) – 77,2 тыс долларов
  4. Фил Хельмут (США) – 54,7 тыс долларов
  5. Джек Маклилленд (США) – 40,2 тыс долларов
  6. Стивен Чидвик (Великобритания) – 30,8 тыс долларов
  7. Джейсон Гола (США) – 24,6 тыс долларов
  8. Скотт Болман (США) – 20,4 тыс долларов
  9. Джордж Александер (США) – 17,8 тыс долларов
  10. Дэниел Зак (США) – 16,2 тыс долларов

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