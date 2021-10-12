Де браслет, Зін? Американець не пустив Філа Хельмута до чергового браслету WSOP

Ентоні Зінно здобуває третій браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. У казино Rio продовжують розігрувати 88 золотих браслетів, якими нагороджують найкращих гравців івентів.

Сьогодні вночі підійшов до кінця 19-ий турнір Seven Card Stud Championship. Бай-ін склав чималі 10 тисяч доларів, тому і зібралися на нього лише найкращі – всього 62 гравці.

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В призи потрапили десятеро, серед яких був і рекордсмен по браслетах WSOP Філ Хельмут (15 нагород). Раніше Філ вже був близький до завоювання 16-го титулу, але в івенті H.O.R.S.E зайняв 6 місце.

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Не пощастило PokerBrat і вчора. За фінальний стіл турніру з Семикарткового Стаду американець вийшов чіплідером, проте в підсумку задовольнився четвертим місцем.

Чемпіоном же став співвітчизник Хельмута Ентоні Зінно. Американець виграв третій в кар'єрі браслет WSOP, піднявши майже 200 тисяч доларів.

"Це не реально. Я тільки недавно почав працювати над Стадом. У турнірі брали участь кращі гравці в світі. Вони настільки добре грають, що я не можу ставити себе в один ряд з ними. Для мене велика честь виграти цей браслет. Я запросто міг би грати в Стад все життя і так і не стати чемпіоном WSOP" , – висловився після тріумфу Зінно.

Результати фінального столу WSOP #19 Seven Card Stud Championship:

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