12 жовтня 55’
Україна 1
Боснія і Герцеговина 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Де браслет, Зін? Американець не пустив Філа Хельмута до чергового браслету WSOP

Анатолій Дерека
12 жовтня, 22:20
Ентоні Зінно виграв турнір хайролерів із Семикарткового Стаду і здобув третій трофей на Світовій серії покеру

Ентоні Зінно здобуває третій браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. У казино Rio продовжують розігрувати 88 золотих браслетів, якими нагороджують найкращих гравців івентів.

Сьогодні вночі підійшов до кінця 19-ий турнір Seven Card Stud Championship. Бай-ін склав чималі 10 тисяч доларів, тому і зібралися на нього лише найкращі – всього 62 гравці.

Реклама

Читайте також: Багаторазового чемпіона світу пограбували на Світовій серії покеру

В призи потрапили десятеро, серед яких був і рекордсмен по браслетах WSOP Філ Хельмут (15 нагород). Раніше Філ вже був близький до завоювання 16-го титулу, але в івенті H.O.R.S.E зайняв 6 місце.

Реклама

Не пощастило PokerBrat і вчора. За фінальний стіл турніру з Семикарткового Стаду американець вийшов чіплідером, проте в підсумку задовольнився четвертим місцем.

Чемпіоном же став співвітчизник Хельмута Ентоні Зінно. Американець виграв третій в кар'єрі браслет WSOP, піднявши майже 200 тисяч доларів.

"Це не реально. Я тільки недавно почав працювати над Стадом. У турнірі брали участь кращі гравці в світі. Вони настільки добре грають, що я не можу ставити себе в один ряд з ними. Для мене велика честь виграти цей браслет. Я запросто міг би грати в Стад все життя і так і не стати чемпіоном WSOP" , – висловився після тріумфу Зінно.

Результати фінального столу WSOP #19 Seven Card Stud Championship:

Реклама
  1. Ентоні Зінно (США) – 182,8 тис доларів
  2. Джеймс Чен (Тайвань) – 113 тис доларів
  3. Хосе Пас-Гутьєррес (Болівія) – 77,2 тис доларів
  4. Філ Хельмут (США) – 54,7 тис доларів
  5. Джек Маклілленд (США) – 40,2 тис доларів
  6. Стівен Чідвік (Велика Британія)- 30,8 тис доларів
  7. Джейсон Гола (США) – 24,6 тис доларів
  8. Скотт Болман (США) – 20,4 тис доларів
  9. Джордж Александер (США) – 17,8 тис доларів
  10. Деніел Зак (США) – 16,2 тис доларів

Реклама