Фил Хельмут – Том Дван: онлайн-трансляция принципиальной битвы за 200 тысяч (видео)

Фил Хельмут и Том Дван разыграют 200 тысяч долларов / Фото: Cardschat

Сегодня ночью состоится долгожданная битва двух глыб мирового покера. В рамках High Stakes Duel в хедз-апе сразятся Фил Хельмут и Том Дван. Начало – в 03:00 по киевскому времени.

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ФИЛ ХЕЛЬМУТ – ТОМ ДВАН

Игроки сойдутся в телешоу High Stakes Duel, где сразятся в хедз-ап формате. Фил и Том внесут бай-ин по 100 тысяч долларов и приз достанется победителю.

Для Хельмута это уже четвертый соперник на High Stakes Duel. Ранее американец трижды одолел Антонио Эсфандиари, а позже добыл три победы над Даниэлем Негреану.

Третьим соперником Фила стал спортивный журналист Ник Райт. Парень проиграл Хельмуту лишь раз и отказался от возможности взять реванш.

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Стоит отметить, что фанаты ждали боя Хельмута и Двана 13 лет. В 2008 году Том выбил американца из хедз-ап турнира NBC. И сделал это эффектно!

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Хельмут пошел в олл-ин с парой тузов (АА) на руках, тогда как Дван поддержал с парой "десяток" (ТТ). Все складывалось в пользу PokerBrat, однако на терне прилетела 10 и подарила победу Тому.

В итоге Фил обрушился с тирадой на Двана, в ходе которой вызвал оппонента на хедз-ап дуэль. Однако битва состоится лишь сейчас.