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Філ Хельмут – Том Дван: онлайн-трансляція принципової битви за 200 тисяч (відео)

Анатолій Дерека
24 серпня, 19:40
Не пропустіть баттл між великими гравцями в покер, які розіграють солідний призовий фонд

Філ Хельмут та Том Дван розіграють 200 тисяч доларів / Фото: Cardschat

Сьогодні вночі відбудеться довгоочікувана битва двох брил світового покеру. В рамках High Stakes Duel в хедз-апі битимуться Філ Хельмут та Том Дван. Початок – о 03:00 за київським часом

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ
ФІЛ ХЕЛЬМУТ – ТОМ ДВАН

Гравці зійдуться в телешоу High Stakes Duel, де змагатимуться в хедз-ап форматі. Філ та Том внесуть бай-ін по 100 тисяч доларів і приз дістанеться переможцю.

Для Хельмута це вже четвертий суперник на High Stakes Duel. Раніше американець тричі здолав Антоніо Есфандіарі, а пізніше здобув три перемоги над Даніелем Негреану.

Третім суперником Філа став спортивний журналіст Нік Райт. Хлопець програв Хельмуту лише раз і відмовився від можливості взяти реванш.

Варто відзначити, що фанати чекали на бій Хельмута і Двана 13 років. У 2008 році Том вибив американця з хедз-ап турніру NBC. І зробив це ефектно!

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Хельмут пішов в олл-ін з парою тузів (АА) на руках, тоді як Дван підтримав з парою "десяток" (ТТ). Все складалося на користь PokerBrat, однак на терні прилетіла 10 і подарувала перемогу Тому.

В результаті Філ обрушився з тирадою на Двана, в ході якої викликав опонента на хедз-ап дуель. Однак битва відбудеться лише зараз.

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