FIFA22 выйдет уже 1 октября – основные требования для установки на ПК

Килиан Мбаппе - официальное лицо FIFA22 / Фото: Electronic Arts

Компания Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября. Игра выйдет, в том числе, и на ПК, однако разработчики пока не указывают системные требования для FIFA22.

Впрочем, эксперты уже успели составить основные параметры, которым компьютеры должны соответствовать для установки симулятора. Минимальные требования следующие:

операционная система – 64-битная Windows 10

процессор – Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz или AMD Athlon X4 880K @4GHz

оперативная память – ОЗУ 8 Гб

видеокарта – NVIDIA GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

память на диске – 50 Гб

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Также отмечается, что для беспроблемной установки видеоигры необходимо широкополосное и стабильное подключение к интернету, а также процессор Intel i5-3550 @ 3.40GHz или AMD FX 8150 @ 3.6GHz.

Ожидается, что демоверсия игры появится раньше 15 сентября. Об этом сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд на своей страничке в Instagram. Однако спустя некоторое время запись пропала из аккаунта киберклуба.