3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхэмптон 1
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Федор, ты не прав! Двух бразильцев разбанили в онлайне после громкого скандала

Анатолий Дерека
4 января, 19:35
Покер-рум не нашел доказательства вины Родриго Сейджи и Родриго Селуан, поэтому разбанил игроков

Родриго Сейджи (слева) и Родриго Селуан (справа) попали в скандальную ситуацию

В конце прошлого года в онлайн-покере вспыхнул серьезный скандал. Двух бразильских игроков Родриго Сейджи и Родриго Селуана обвинили в тимплее за финальным столом Главного турнира WPT DeepStack.

Поводом для подозрений стала странная раздача, когда Сейджи неожиданно сбросил AJ, побоявшись повышения от Селуана. Главным обвинителем выступил известный немецкий покер-про Федор Хольц, не поверивший в искренность фолда Сейджи.

Реклама

В итоге покер-рум, проводивший турнир, решил провести расследование и на время забанил двух бразильцев. Впрочем, организаторы так и не нашли доказательств тимплея парней и разблокировали их аккаунты.

Читайте также: Неймар разрывает в покер, заработав почти 24 тысячи перед Новым годом

Реклама

Отметим, что за игроков вступился регуляр Патрик Ховард. Он заявил, что на основе одной раздачи нет повода обвинять в мошенничестве Сейджи и Селуана. Патрик считает, что на более высоких уровнях есть не менее бессмысленные фолды.