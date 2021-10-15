Еще повезет заработать: исторический рост биткоина ждут в этом месяце

Биткоин устремился вверх. В октябре может быть обновлен исторический максимум / Фото: REUTERS

15 октября биткоин показал взрывной рост – цена за одну криптомонету выросла с 57 до 61,3 тысячи долларов!

Это уже совсем близко к историческому рекорду. Напомним, в апреле этого года биткоин поднимался в цене почти до 64 тысяч долларов за монету.

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Если рост октября 2021 продолжится, то мы можем стать свидетелями исторического максимума. Ситуацию на рынке специально для Сегодня комментирует главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Цена Биткиона растет / Фото: Коллаж: Сегодня

Биткоин продолжает штурмовать максимальные ценовые значения марта-апреля текущего года и нацелится на уровень в 68 тысяч долларов за монету.

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На протяжении октября примечательным является факт роста стоимости Bitcoin, так как это демонстрирует доверие институциональных и розничных инвесторов к индустрии.

Флагман уверенно держится выше 50 тысяч долларов за монету и такой ценовой диапазон не смущает новых покупателей для открытия сделок.

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Оптимистичные прогнозы роста цены к уровню в 100 тысяч не слышны. В противовес, появляются комментарии JP Morgan со словами о том, что ценности у монеты нет.

Однако стоит помнить, что в августе инвестиционный банк предоставил богатым клиентам доступ к собственному биткоин-фонду. Потому вряд ли такие заявления прервут общую волну оптимизма на крипторынке.

Скорее, подобные заявления выглядят как инфоповод, который привлечет внимание к их продукту на рынке. По сути, все продолжают бороться за инвестиционный приток средств в свой продукт.

Потому под влиянием массового спроса и надежд, что людям "еще повезет заработать", биткоин покажет новый исторический максимум в текущем месяце.

Напомним, что 6 октября биткоин за час подорожал на четыре тысячи долларов.

При этом некоторые эксперты прогнозируют сумасшедшее пике биткоина, которое может случиться уже в этом месяце. Они ожидают, что криптовалюта подешевеет до 30 тысяч долларов.