Ще пощастить заробити: на історичне зростання біткоїну чекають цього місяця

Біткоїн прямує вгору. У жовтні може бути оновлений історичний максимум / Фото: REUTERS

15 жовтня біткоїн показав вибухове зростання – ціна за одну криптомонету зросла з 57 до 61,3 тисячі доларів!

Це вже зовсім близько до історичного рекорду. Нагадаємо, в квітні цього року біткоїн піднімався в ціні майже до 64 тисяч доларів за монету.

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Якщо зростання жовтня 2021-го продовжиться, то ми можемо стати свідками історичного максимуму. Ситуацію на ринку спеціально для "Сьогодні" коментує головний стратег щодо криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Ціна Біткоїну зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

Біткоїн продовжує штурмувати максимальні цінові значення березня-квітня поточного року і націлився до рівня в 68 тисяч доларів за монету.

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Протягом жовтня примітним є факт зростання вартості Bitcoin, бо це демонструє довіру інституційних і роздрібних інвесторів до індустрії.

Флагман впевнено тримається вище 50 тисяч доларів за монету і такий ціновий діапазон не бентежить нових покупців для відкриття угод.

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Оптимістичні прогнози зростання ціни до рівня в 100 тисяч не чуємо. На противагу, з'являються коментарі JP Morgan зі словами про те, що цінності у монети немає.

Однак варто пам'ятати, що в серпні інвестиційний банк надав багатим клієнтам доступ до власного біткоїн-фонду. Тому навряд чи такі заяви перервуть загальну хвилю оптимізму на крипторинку.

Швидше, подібні заяви виглядають як інфопривід, який приверне увагу до їхнього продукту на ринку. По суті, всі продовжують боротися за інвестиційний приплив коштів в свій продукт.

Тому під впливом масового попиту і надій, що людям "ще пощастить заробити", Bitcoin покаже новий історичний максимум у поточному місяці.

Нагадаємо, що 6 жовтня біткоїн за годину подорожчав на чотири тисячі доларів.

При цьому деякі експерти прогнозують божевільне піке біткоїну, яке може статися вже в цьому місяці. Вони очікують, що криптовалюта подешевшає до 30 тисяч доларів.