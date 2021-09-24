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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Главная Игра Киберспорт

Джошуа нашел подработку на случай поражения от Усика – боксер появится в FIFA22 (видео)

Андрей Трофимов
24 сентября, 13:50
Вместе с Льюисом Хэмилтоном боксер станет одним из героев новенького футбольного симулятора от Electronic Arts

Энтони Джошуа и Льюис Хэмилтон станут героями FIFA22

Уже на следующих выходных состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

Недавно компания опубликовала список из 22-х лучших футболистов FIFA22. Также в игре появятся и новые персонажи из мира спорта – гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон и боксер Энтони Джошуа.

В футбольном симуляторе герои будут доступны в режиме "История". Главный персонаж игры встретится со звездами спорта перед матчем Челси – ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что уже завтра состоится самый ожидаемый бой года для украинского болельщика. Наш соотечественник Александр Усик сразится с британцем Энтони Джошуа в борьбе за чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Вечер бокса начнется в 20:00, однако выход Усика и Джошуа на ринг ожидается не ранее полуночи. Узнавайте также, где можно посмотреть матч Джошуа – Усик в прямой трансляции.

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