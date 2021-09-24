24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Кіберспорт

Джошуа знайшов підробіток на випадок поразки від Усика – боксер з'явиться у FIFA22 (відео)

Андрій Трофімов
24 вересня, 13:50
Разом з Льюїсом Хемілтоном боксер стане одним з героїв новенького футбольного симулятора від Electronic Arts

Ентоні Джошуа та Льюїс Хемілтон стануть героями FIFA22

Вже на наступних вихідних відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

Нещодавно компанія опублікувала список із 22-х найкращих футболістів FIFA22. Також у грі з'являться і нові персонажі зі світу спорту – гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон і боксер Ентоні Джошуа.

У футбольному симуляторі герої будуть доступні в режимі "Історія". Головний персонаж гри зустрінеться з зірками спорту перед матчем Челсі – ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що вже завтра відбудеться найочікуваніший бій року для українського вболівальника. Наш співвітчизник Олександр Усик битиметься з британцем Ентоні Джошуа в боротьбі за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

Зустріч пройде в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Вечір боксу розпочнеться о 20:00, однак вихід Усика та Джошуа на ринг очікується не раніше півночі. Дізнавайтеся також, де можна подивитися матч Джошуа – Усик в прямій трансляції.

Читайте також:

Реклама