Джошуа знайшов підробіток на випадок поразки від Усика – боксер з'явиться у FIFA22 (відео)

Ентоні Джошуа та Льюїс Хемілтон стануть героями FIFA22

Вже на наступних вихідних відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

Нещодавно компанія опублікувала список із 22-х найкращих футболістів FIFA22. Також у грі з'являться і нові персонажі зі світу спорту – гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон і боксер Ентоні Джошуа.

У футбольному симуляторі герої будуть доступні в режимі "Історія". Головний персонаж гри зустрінеться з зірками спорту перед матчем Челсі – ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що вже завтра відбудеться найочікуваніший бій року для українського вболівальника. Наш співвітчизник Олександр Усик битиметься з британцем Ентоні Джошуа в боротьбі за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

Зустріч пройде в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Вечір боксу розпочнеться о 20:00, однак вихід Усика та Джошуа на ринг очікується не раніше півночі. Дізнавайтеся також, де можна подивитися матч Джошуа – Усик в прямій трансляції.

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