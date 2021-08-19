Cyberpunk 2077 ушел в небытие – в PlayStation назвали самые популярные видеоигры июля

FIFA21 заменил Cyberpunk 2077 в лидерах чартов на PlayStation / Фото: Getty Images

Блог PlayStation опубликовал список самых популярных игр за июль. Лидерство в чартах захватил футбольный симулятор FIFA.

Видеоигра FIFA21 от производителя Electronic Arts стала лидером по количеству загрузок в прошлом месяце. Симулятор вышел на первое место по скачиваниям на PS5 как в США с Канадой, так и в Европе.

Также в тройку на североамериканском рынке входят Marvel's Spider-Man: Miles Morales и NBA 2K21. В Европе же баскетболом увлекаются меньше, поэтому вместо НБА в тройке оказалась F1 2021.

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Кроме того, есть данные и по загрузкам на более раннюю версию PS4. Там FIFA21 также на первом месте в европейском сегменте. А вот в Северной Америке на "четверку" видеоигру загружали не так часто – лишь 9 место.

Лидерами в США/Канаде по скачиваниям на PS4 являются GTA V, NBA 2K21 и Call of Duty: Black Ops Cold War. А вот лидер июня Cyberpunk 2077 пропал из топов всех чартов.