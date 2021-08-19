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Cyberpunk 2077 пішов у небуття – у PlayStation назвали найпопулярніші відеоігри липня

Анатолій Дерека
19 серпня, 12:55
Впевнене лідерство по завантаженнях в Європі та Північній Америці утримує симулятор FIFA21 від EA Sports

FIFA21 замінив Cyberpunk 2077 в лідерах чартів на PlayStation / Фото: Getty Images

Блог PlayStation опублікував список найпопулярніших ігор за липень. Лідерство в чартах захопив футбольний симулятор FIFA.

Відеогра FIFA21 від виробника Electronic Arts стала лідером за кількістю завантажень в минулому місяці. Симулятор вийшов на перше місце по завантаженнях на PS5 як в США з Канадою, так і в Європі.

Також до трійки на північноамериканському ринку входять Marvel's Spider-Man: Miles Morales та NBA 2K21. В Європі ж баскетболом захоплюються менше, тому замість НБА в трійці опинилася F1 2021.

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Крім того, є дані і по завантаженнях на більш ранню версію PS4. Там FIFA21 також на першому місці в європейському сегменті. А ось в Північній Америці на "четвірку" відеогру завантажували не так часто – лише 9 місце.

Лідерами в США /Канаді по завантаженнях на PS4 є GTA V, NBA 2K21 та Call of Duty: Black Ops Cold War. А ось лідер червня Cyberpunk 2077 пропав з топів всіх чартів.

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