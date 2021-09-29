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Браслетное братство: список самых титулованных игроков Мировой серии покера

Анатолий Дерека
29 сентября, 19:45
Более тысячи покеристов могут похвастаться золотыми браслетами WSOP, однако среди них нет равных Филу Хельмуту

За победу в турнирах лучшей покерной серии игроки получают золотые браслеты

Уже 30 сентября стартует очередная Мировая серия покера, являющаяся аналогом чемпионата мира по данной игре. На WSOP съедутся лучшие покеристы мира, чтобы сразиться за 99 браслетов.

Организаторы проведут 88 турниров в "живом" режиме, тогда как еще 11 ивентов состоятся в интернете. Сама WSOP имеет давнюю историю, которая начинается с 1970 года.

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За это время серия лишь раз не прошла в оффлайне, поскольку в прошлом году организаторы провели ее в интернете из-за пандемии коронавируса. За это время WSOP разыграла аж 1689 золотых браслетов!

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Райан Ленг выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: Pokernews

Они были разыграны не только на основных турнирах серии, которые проходят в Лас-Вегасе. Организация проводит также серии WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit и, конечно же, WSOP Online.

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При этом удивительно, что рекордсмен по количеству браслетов взял лишь 15 из них. Речь о легендарном Филе Хельмуте, который выигрывал свои награды в диапазоне 30 лет (с 1989 по 2018 год).

Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Фил сумел оторваться от преследователей, у которых по 10 золотых браслетов. Вашему вниманию – список самых титулованных владельцев браслетов WSOP в истории.

ИгрокКол-воГоды
1Фил Хельмут151989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018
2Дойл Брансон101976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005
3Джонни Чен101985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005
4Фил Айви102000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014
5Джонни Мосс91970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988
6Эрик Сайдел91992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О)
7Мэн Нгуен71992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010
8Билли Бакстер71975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002
9Джей Хеймовитц61975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001
10Лэйн Флек61999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008
11Ти Джей Клутье61987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005
12Джон Хенниган62002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019
13Тед Форрест61993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014
14Крис Фергюсон62000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E)
15Даниэль Негреану61998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е)
16Джефф Лисандро62007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A)

E – серия WSOP Europe
A – серия WSOP Asia Pacific
O – серия WSOP Online

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