Боснийцы, трепещите! Петраков вызовет Малиновского в сборную Украины в ноябре

Руслан Малиновский готов вернуться в сборную Украины / Фото: Getty Images
Во вторник сборная Украины не сумела переиграть дома Боснию и Герцеговину. Это снизило наши шансы на выход в плей-офф квалификации на ЧМ-2022.
Одной из главных причин неудачи сборной Украины называют отказ Александра Петракова от вызова Руслана Малиновского. Хавбек Аталанты и тренер не нашли общий язык в сентябре, после чего наставник решил не приглашать полузащитника на следующий сбор.
Теперь же у украинской команды остался лишь один матч (в гостях с боснийцами), чтобы исправить ситуацию. Букмекеры считают, что велика вероятность того, что Малиновский вернется в сборную Украины в ноябре.
Коэффициент на камбэк хавбека Аталанты составляет 1.85, что равно вероятности в 54%. Правда, при этом Украина все равно является аутсайдером в борьбе за второе место.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ D
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9-8
|9
|3
|Финляндия
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|4
|Босния и Герцеговина
|6
|1
|4
|1
|8-7
|7
|5
|Казахстан
|7
|0
|3
|4
|5-12
|3
Напомним, что в прошлом сезоне Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 голевых передач за сезон. В нынешнем украинец провел 9 матчей за Аталанту, восемь из которых – со стартовых минут. На счету Малиновского по одному голу и ассисту.