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Катар нам может только сниться? Шансы Украины на выход на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
13 октября, 15:15
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После осечки во Львове команда Александра Петракова перестала быть фаворитом в борьбе за место в плей-офф отбора на Мундиаль
Сборная Украины уступила боснийцам и финнам право быть фаворитом в борьбе за второе место
Сборная Украины уступила боснийцам и финнам право быть фаворитом в борьбе за второе место / Фото: УАФ

Вчера сборная Украины не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в отборочном матче на ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова остаются на втором месте в группе, однако ближайшие преследователи в лице боснийцев и финнов сыграли на матч меньше.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ D

МестоКомандаИВНПРМО
1Франция63308-312
2Украина71609-89
3Финляндия62227-78
4Босния и Герцеговина61418-77
5Казахстан70345-123

Именно поэтому наши шансы на проход в стыковые матчи снизились после невыигрыша во Львове. К примеру, букмекеры уже не считают команду Александра Петракова фаворитом в борьбе за эту позицию.

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Коэффициент на то, что Украина окажется на 1 или 2 месте в группе, составляет 2.50. В свою очередь, невыход Украины в плей-офф оценивается в 1.50.

Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Фаворитом на второе место видится Финляндия, которой осталось сыграть в гостях с боснийцами и дома с французами. У боснийцев также больше шансов, чем у Украины, ведь оба поединка с прямыми конкурентами балканская команда проведет у себя дома.

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КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ В ГРУППЕ D

13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия
13 ноября. Франция – Казахстан

16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина
16 ноября. Финляндия – Казахстан

Читайте также: Как Украине пробиться в плей-офф ЧМ-2022

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Если же говорить о котировках на итоговый выход сборной Украины на чемпионат мира, то тут коэффициент и вовсе очень высокий – 6.50. Для сравнения, шансы на то, что "сине-желтые" так и не поедут в Катар, оцениваются в 1.14.

Хотите поставить на фантастический вариант? Букмекеры также принимают ставки на то, что Украина выиграет чемпионат мира! Правда, коэффициент на этот исход совсем космический – 151.00.

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