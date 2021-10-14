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Інгулець --
Рух --
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Десна --
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Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
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Манчестер Сіті --
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Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
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Ліверпуль --
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Боснійці, тремтіть! Петраков викличе Малиновського в збірну України в листопаді

Андрій Трофімов
14 жовтня, 17:20
Букмекери вважають, що наставник "синьо-жовтих" звернеться до послуг Руслана Малиновського на останній матч відбору ЧС-2022

Руслан Малиновський готовий повернутися в збірну України / Фото: Getty Images

У вівторок збірна України не зуміла переграти вдома Боснію і Герцеговину. Це знизило наші шанси на вихід в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022.

Однією з головних причин невдачі збірної України називають відмову Олександра Петракова від виклику Руслана Малиновського. Хавбек Аталанти та тренер не знайшли спільну мову у вересні, після чого наставник вирішив не запрошувати півзахисника на наступний збір.

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Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Тепер же в української команди залишився лише один матч (у гостях з боснійцями), щоб виправити ситуацію. Букмекери вважають, що велика ймовірність того, що Малиновський повернеться в збірну України в листопаді.

Коефіцієнт на камбек хавбека Аталанти становить 1.85, що дорівнює ймовірності в 54%. Правда, при цьому Україна все одно є аутсайдером у боротьбі за друге місце.

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ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ D

Місце Команда І В Н П РМ О
1Франція 63308-312
2Україна 71609-89
3Фінляндія 62227-78
4Боснія і Герцеговина 61418-77
5Казахстан 70345-123

Нагадаємо, що в минулому сезоні Руслан Малиновський став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 гольових передач за сезон. У нинішньому українець провів 9 матчів за Аталанту, вісім з яких – зі стартових хвилин. На рахунку Малиновського по одному голу та асисту.

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