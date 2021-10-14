Боснійці, тремтіть! Петраков викличе Малиновського в збірну України в листопаді

Руслан Малиновський готовий повернутися в збірну України / Фото: Getty Images

У вівторок збірна України не зуміла переграти вдома Боснію і Герцеговину. Це знизило наші шанси на вихід в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022.

Однією з головних причин невдачі збірної України називають відмову Олександра Петракова від виклику Руслана Малиновського. Хавбек Аталанти та тренер не знайшли спільну мову у вересні, після чого наставник вирішив не запрошувати півзахисника на наступний збір.

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Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Тепер же в української команди залишився лише один матч (у гостях з боснійцями), щоб виправити ситуацію. Букмекери вважають, що велика ймовірність того, що Малиновський повернеться в збірну України в листопаді.

Коефіцієнт на камбек хавбека Аталанти становить 1.85, що дорівнює ймовірності в 54%. Правда, при цьому Україна все одно є аутсайдером у боротьбі за друге місце.

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ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ D

Місце Команда І В Н П РМ О 1 Франція 6 3 3 0 8-3 12 2 Україна 7 1 6 0 9-8 9 3 Фінляндія 6 2 2 2 7-7 8 4 Боснія і Герцеговина 6 1 4 1 8-7 7 5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 3

Нагадаємо, що в минулому сезоні Руслан Малиновський став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 гольових передач за сезон. У нинішньому українець провів 9 матчів за Аталанту, вісім з яких – зі стартових хвилин. На рахунку Малиновського по одному голу та асисту.