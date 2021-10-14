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Главная Игра Новости покера

Битва за 100 миллионов: эпатажный Дэн Билзерян вызвал на бой известного миллиардера

Анатолий Дерека
14 октября, 20:10
Скандальный покерист решил провести самый дорогой хедз-ап в истории покера, вызвав на дуэль Алека Гореса

Алек Горес и Дэн Билзерян готовы провести самую дорогую дуэль в истории покера

Известный актер и покерист Дэн Билзерян готовится к горячему баттлу. Американец армянского происхождения рассказал, что его вызвал на хедз-ап миллиардер Алек Горес.

Об этом покерист поведал в автобиографии "The Setup". Билзерян признался, что выиграл у Алека 40 миллионов долларов в частных играх. Это возмутило израильского бизнесмена, которому не понравился рассказ Дэна о нем.

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Именно это и стало предвестником хедз-апа. Горес предложил Билзеряну провести дуэль со ставкой 25 миллионов долларов с каждого, однако в ответ американец предложил увеличить 50 миллионов.

Свои намерения Билзерян подтвердил переводом суммы в казино "Aria", где и должен пройти хедз-ап. Сам Алек пока не дал добро на участие. Если же израильтянин примет вызов скандального актера, это будет самый дорогостоящий баттл в истории покера, ведь разыграно будет 100 миллионов долларов!

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Ожидается, что бизнесмен даст добро, ведь сумма взноса не выглядит для него непосильной. Его капитал составляет примерно 1,3 миллиарда долларов, а Гореса вносят в список самых влиятельных людей планеты.

Отметим, что Дэн Билзерян является звездой Instagram благодаря горячим фотографиям с красотками в купальниках и бикини. На его страницу подписано более 32 миллионов фолловеров.

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