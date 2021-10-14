Битва за 100 мільйонів: епатажний Ден Білзерян викликав на бій відомого мільярдера

Алек Горес та Ден Білзерян готові провести найдорожчу дуель в історії покеру

Відомий актор і покерист Ден Білзерян готується до гарячого баттлу. Американець вірменського походження розповів, що його викликав на хедз-ап мільярдер Алек Горес.

Про це покерист повідав у автобіографії "The Setup". Білзерян зізнався, що виграв у Алека 40 мільйонів доларів в приватних іграх. Це обурило ізраїльського бізнесмена, якому не сподобався розповідь Дена про нього.

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Саме це і стало передвісником хедз-апу. Горес запропонував Білзеряну провести дуель зі ставкою 25 мільйонів доларів з кожного, проте у відповідь американець запропонував збільшити 50 мільйонів.

Свої наміри Білзерян підтвердив переказом суми в казино "Aria", де і повинен пройти хедз-ап. Сам Алек поки не дав добро на участь. Якщо ж ізраїльтянин прийме виклик скандального актора, це буде найдорожчий баттл в історії покеру, адже розіграно буде 100 мільйонів доларів!

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Очікується, що бізнесмен дасть добро, адже сума внеску не виглядає для нього непосильною. Його капітал становить приблизно 1,3 мільярда доларів, а Гореса вносять до списку найвпливовіших людей планети.

Відзначимо, що Ден Білзерян є зіркою Instagram завдяки гарячим фотографій з красунями в купальниках та бікіні. На його сторінку підписано понад 32 мільйонів фоловерів.