15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Битва за 100 мільйонів: епатажний Ден Білзерян викликав на бій відомого мільярдера

Анатолій Дерека
14 жовтня, 20:10
Скандальний покерист вирішив провести найдорожчий хедз-ап в історії покеру, викликавши на дуель Алека Гореса

Алек Горес та Ден Білзерян готові провести найдорожчу дуель в історії покеру

Відомий актор і покерист Ден Білзерян готується до гарячого баттлу. Американець вірменського походження розповів, що його викликав на хедз-ап мільярдер Алек Горес.

Про це покерист повідав у автобіографії "The Setup". Білзерян зізнався, що виграв у Алека 40 мільйонів доларів в приватних іграх. Це обурило ізраїльського бізнесмена, якому не сподобався розповідь Дена про нього.

Реклама

Саме це і стало передвісником хедз-апу. Горес запропонував Білзеряну провести дуель зі ставкою 25 мільйонів доларів з кожного, проте у відповідь американець запропонував збільшити 50 мільйонів.

Свої наміри Білзерян підтвердив переказом суми в казино "Aria", де і повинен пройти хедз-ап. Сам Алек поки не дав добро на участь. Якщо ж ізраїльтянин прийме виклик скандального актора, це буде найдорожчий баттл в історії покеру, адже розіграно буде 100 мільйонів доларів!

Реклама

Читайте також: Скандального Білзеряна дискваліфікували з турніру WSOP Online

Очікується, що бізнесмен дасть добро, адже сума внеску не виглядає для нього непосильною. Його капітал становить приблизно 1,3 мільярда доларів, а Гореса вносять до списку найвпливовіших людей планети.

Відзначимо, що Ден Білзерян є зіркою Instagram завдяки гарячим фотографій з красунями в купальниках та бікіні. На його сторінку підписано понад 32 мільйонів фоловерів.

Реклама

Реклама