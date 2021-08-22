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Скандального Билзеряна дисквалифицировали с турнира WSOP Online

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
22 августа, 14:40
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Дэн получил бан от онлайн покер-рума из-за подозрений в сливе фишек оппоненту и заходе на сервер через VPN
Дэн Билзерян влип в новый скандал
Дэн Билзерян влип в новый скандал / Фото: Instagram Дэна Билзеряна

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В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. В частности, среди них и ивент Heads-Up Championship с бай-ином 10 тысяч долларов.

Одним из участников турнира стал скандальный Дэн Билзерян, однако продержался он недолго. Британский покерист Патрик Леонард выложил на своей страничке в Twitter интересный скриншот.

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На нем видно, что модератор покер-рума через аккаунт Билзеряна сообщил его оппоненту Чабе Хегедусу о том, что Дэн получил дисквалификацию и не продолжит игру. Причина – чимпдампинг.

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В покерном мире таким термином называют сознательный "слив" своих фишек сопернику. Также в чимпдампинге могут обвинить игрока, который сознательно не явился на поединок.

Именно последняя версия видится наиболее реальной после комментария под постом Леонарда. Подписчик предположил, что причиной является использование Билзеряном VPN.

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Сам Дэн выступал в турнире под мексиканским флагом, тогда как подписчик утверждает, что недавно встретился с Билзеряном в Лас-Вегасе. Именно оттуда покер-рум блокирует покеристов.

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Отметим, что американец армянского происхождения набрал большей популярности вовсе не за покерным столом, а в Instagram. Из-за тонны эпатажных фотографий с девушками в бикини на его аккаунт подписалось более 32 миллионов человек.

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Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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