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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
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Главная Игра Крипто

Биткоин резко взлетит в цене. Причина – медленно падающий медведь панда

Максим Мельник
18 октября, 22:40
Эксперт прогнозирует экономический кризис в Китае, а за ним – еще большее удорожание биткоина. Курс криптовалюты может перевалить за 80-100 тысяч долларов

Эрик Найман прогнозирует резкий рост курса биткиона из-за экономического кризиса в Китае / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне приближающегося экономического кризиса в Китае курс биткоина резко взлетит.

Такой прогноз в интервью каналу ukrlife.tv дал эксперт Эрик Найман, управляющий партнер в компании HUGS.

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Эрик Найман:

Мы не знаем статистику Китая, потому что, к сожалению, она закрыта. Возможно, с ней много манипуляций. Но что там точно есть: проблемы в жилищном секторе (падение объемов продаж, падение цен) и проблемы в финансовой системе.

Если бы мы рассуждали о развитой стране, открытой статистически, то скорее всего говорили бы о том, что в Китае наступил экономический кризис. Пока мы этого не видим, поступает спорная информация.

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Китай – как медведь панда, медленно падающий со своего дерева.

Но это хорошо для мировой экономики. Нам не нужно бояться экономического кризиса в Китае. Этот кризис несет благо для планеты.

Потому что Китай – это крупнейший потребитель сырья в мире. Они разогнали вверх сырьевую инфляцию. Газ, нефть. Оттуда начался рост цен, именно китайский спрос его спровоцировал.

Экономический кризис в Китае снизит спрос на сырье. Сырьевые цены пойдут вниз. А экономика Украины уже не настолько сырьевая, поэтому для нас это уже будет хорошо.

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Китай будет спасать точечно локальные правительства, банки, девелоперов, какие-то промышленные предприятия. Одновременно будут печатать юань. И сразу же будет ограничивать, чтобы этот юань не просочился на внешние рынки.

На фоне этого уже растет цена на биткоин. Я думаю, что биткоин ползет наверх на уровень 80-100 тысяч долларов за монету. Золото на этом фоне тоже может получать поддержку.

СПРАВКА СЕГОДНЯ. Эрик Найман – доктор экономических наук, эксперт трейдинга, инвестиций и макроэкономического анализа, автор книг "Малая энциклопедия трейдера" и "Как покупать дешево и продавать дорого".

Напомним, что на этих выходных биткоин показал сумасшедший рост. За 15-16 октября курс криптовалюты вырос на 4 тысячи долларов, почти достигнув рекордной отметки – 61 тысячи.

При этом в Сальвадоре люди организовали "майдан" из-за биткоина.

При этом некоторые эксперты прогнозируют сумасшедшее пике биткоина, которое может случиться уже в этом месяце. Они ожидают, что криптовалюта подешевеет до 30 тысяч долларов.

А вы как считаете?

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