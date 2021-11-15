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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
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Биткоин получил долгожданное обновление впервые за 4 года. Что изменилось в криптовалюте

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
15 ноября, 18:50
Крупнейшая криптовалюта мира обновилась впервые с 2017 года, став более анонимной и защищенной

Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире / Фото: 3dnews

Биткоин является не только самой популярной криптовалютой в мире, но и самой дорогой. На прошлой неделе курс BTC достиг рекордного показателя в 69 тысяч долларов за монету.

Сам же "биток" был основан в 2009 году и в этом большую роль сыграл кризис в мире покера. Тем временем, на днях биткоин получил первое за четыре года обновление.

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Основная часть изменений связана с электронным подписями, которые уникальны для каждой отдельной транзакции. Сейчас биткоин работает на системе, создающей электронную подпись с помощью ключа от кошелька.

Именно это гарантирует то, что крипту сможет потратить лишь законный ее владелец. В новой версии транзакции можно будет совершать с помощью нескольких подписей.

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По мнению экспертов, такая функция поможет защитить анонимность пользователей. Система электронных подписей расширит возможность использования смарт-контрактов, "зашифрованых" в блокчейн.

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Это позволит убрать посредников из транзакций. Обновление должно было выйти еще летом, но разработчики решили потратить больше времени на проверку и устранение сбоев в работе. Отметим, что сегодня биткоин торговался на рынке за 64,3 тысячи долларов.