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Когда покупать криптовалюту и что будет с курсом биткоина. Прогноз эксперта на 2022 год

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 ноября, 19:40
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Специалист предсказал дальнейший рост курса криптовалют, а также объяснил положительное влияние пандемии на рынок
Биткоин продолжит свой рост в 2022 году
Биткоин продолжит свой рост в 2022 году / Фото: Getty Images

Рынок криптовалюты продолжает набирать свою ценность. За последний год многие валюты существенно поднялись в курсе, а биткоин и вовсе побил исторический рекорд.

В четверг цена одной монеты BTC достигла отметки в 69 тысяч долларов. Ожидается, что рост цен продолжится и дальше. Главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук дал свой прогноз на рынок криптовалют в 2022 году.

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"Прогнозы по рынку криптовалют на декабрь и на всю зиму оптимистичные. Наша точка зрения, что это новое золото или новые индексы, которые инвестиционное сообщество всегда покупает. Это инструмент для извлечения прибыли, а не просто эфемерный крипторынок, к которому все привыкают.

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Поэтому тактика постепенных покупок будет правильным решением в любой период времени. То есть мы рассматриваем криптовалюты не как отдельные валюты, которые нужно оценивать по каким-то факторам, а как максимально спекулятивно привлекательный инструмент.

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Криптовалюты стоит покупать, когда есть деньги. Условно, если у вас запланирован приток денежных средств каждое 20-ое число, то на 5% вашего денежного притока было бы неплохо в этот день покупать разные криптовалюты.

Мы ожидаем, что цены будут постепенно расти и демонстрировать новые максимальные уровни. Для биткоина целевой уровень в 72 тысячи долларов за монету является ближайшей целью, после которой откроется путь роста к уровню 84 тысяч.

Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире
Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире / Фото: 3dnews

Ethereum стремится к уровню в 5100 долларов за монету. Мы ожидаем реализацию этих уровней и соответствующий рост на 10-30% по крупнейшим по капитализации валютам. То есть предновогоднее ралли, которого все ждут, может показать этот скачок уже в декабре.

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Но далее, после отката цены от указанных уровней, стоило бы часть прибыли зафиксировать и снова на откатах цены вниз покупать эти активы. Индустрия развивается и оптимизм новых инвесторов пока будет поддерживать рост цен.

Среди факторов влияния на крипторынок мы удерживаем в фокусе мировые инфляционные риски, что провоцирует инвесторов смотреть на криптовалюты как на защитный актив. Также важным является период повышения ставок в разных странах, что демонстрирует опасения мира в инфляционном давлении.

И, как зачинщика для этих рисков, важно учитывать ситуацию с распространением пандемии по миру. Ухудшение экономической ситуации в мире будет привлекать деньги на крипторынок. В декабре стоит следить за такими криптовалютами как Solana, Cardano, Polkadot.

В ноябре ожидается рост курса биткоина и Эфириума
В ноябре ожидается рост курса биткоина и Эфириума / Фото: Getty Images

Эти криптовалюты находятся в соседстве с крупнейшими Bitcoin и Ethereum по списку капитализации и на слуху в медийном пространстве. Значит, при условии популяризация DeFi, NFT и блокчейн-игр будут пользоваться спросом у массовых инвесторов, которые выбирают активы лишь по названию".

Отметим, что после установления рекорда во вторник цена на биткоин снизилась почти на 10%. Сегодня крупнейшую криптовалюту торговали за 63,6 тысячи долларов.

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