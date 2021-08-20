Бесплатное проживание и услуги барберов – на Северный Кипр заманивают игроков в покер

Али Имсирович и Брин Кенни приедут на Северный Кипр / Фото: Twitter Pokergo

В конце августа состоится крупная покерная серия турниров Super High Roller Bowl Europe. Большой пятизвездочный отель Merit Royal соберет на Северном Кипре лучших покеристов современности.

Одним из спонсоров серии выступит платежная система Luxon Pay, которая подготовила для топ-игроков сюрприз. Компания пригласила на Северный Кипр двух известных барберов.

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Их услуги будут предоставлены покеристам, которые внесут бай-ин в турнир на высоких лимитах. Поэтому особенно интересно, кто из игроков захочет поменять свой имидж.

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Стоит отметить, что Super High Roller Bowl Europe стартует уже в ближайший понедельник, 23 августа. Серия будет состоять из четырех турниров по Short Deck и пяти – по Безлимитному Холдему. Главное событие начнется 30 августа и будет проходить аж три дня.

Бай-ин ивента составит аж 250 тысяч долларов. Ожидается, что на Северный Кипр прибудут Стивен Чидвик, Дэвид Питерс, Хоссейн Энсан, Тимоти Адамс, а также самый успешный игрок 2021 года Али Имсирович и богатейший игрок за все время Брин Кенни.

К слову, помимо услуг барберов, хозяева комплекса предоставят покеристам, которые сыграют в турнирах с бай-ином 100 тысяч и более, бесплатное проживание и питание по системе Ultra All-inclusive.