Легендарный Манимейкер пропустит Мировую серию покера – все из-за сына

Чемпион Main Event 2003 года боится заразить сына коронавирусом, поскольку он не может быть вакцинирован

Крис Манимейкер не хочет привезти коронавирус с Мировой серии покера

С 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе состоится долгожданная Мировая серия покера. WSOP впервые пройдет офлайн после старта пандемии коронавируса.

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Уже известно, что участие в ивентах примут многие известные игроки – Даниэль Негреану, Фил Хельмут, Фил Айви и даже Дойл Брансон. Однако без одной легенды организаторам придется обойтись.

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На своей страничке в Twitter Крис Манимейкер заявил, что он пропустит WSOP в этом году, хотя он сам ненавидит себя за это решение. Все дело в его 9-летнем сыне, который не может быть вакцинирован от ковида.

Манимейкер признался, что боится привезти вирус с Лас-Вегаса. Сам же Крис уже получил вакцину от коронавируса, однако даже вакцинированные люди способны переносить заразу.

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Кроме того, Манимейкер высказал возмущение теми людьми, которые не намерены вакцинироваться. Покерист признался, что с такой глупостью он не в состоянии справиться.

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Отметим, что Крис произвел фурор в мире покера в 2003 году. Будучи обычным бухгалтером и игроком-любителем, Манимейкер неожиданно стал победителем Главного события WSOP, не побоявшись в хедз-апе пойти на блеф.