Батько наш Магера: украинец выиграл более 33 тысяч долларов в онлайн-турнире

Украинец Maguera преуспел в онлайн-покере / Фото: Getty Images

Вчера подошел к концу первый ивент крупной онлайн-серии 888Millions. Бай-ин составил всего 109 долларов, что позволило собрать аж 1509 входов.

Из них 342 составили ребаи, однако это все равно не позволило побить гарантию в 200 тысяч долларов. Не хватило всего 14,9К. За финальный стол вышли 9 игроков из восьми стран, в том числе и украинец.

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Наш соотечественник под ником Maguera успешно прошел финальную стадию и триумфовал в турнире. В хедз-апе украинец одолел соперника из Бразилии Гая Рисерио и заработал 33,7 тысячи долларов.

К слову, четвертое место в ивенте заняла американка Паулина Лелигер. Стримерша под ником NuttedOn875 известна тем, что была забанена на Twitch за публикацию контента откровенного характера.

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Результаты турнира 888Millions Event #1: