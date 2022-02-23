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5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
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Батько наш Магера: украинец выиграл более 33 тысяч долларов в онлайн-турнире

Анатолий Дерека
23 февраля, 16:21
Покерист под ником Maguera обошел более тысячи оппонентов в интернете и выиграл солидную сумму

Украинец Maguera преуспел в онлайн-покере / Фото: Getty Images

Вчера подошел к концу первый ивент крупной онлайн-серии 888Millions. Бай-ин составил всего 109 долларов, что позволило собрать аж 1509 входов.

Из них 342 составили ребаи, однако это все равно не позволило побить гарантию в 200 тысяч долларов. Не хватило всего 14,9К. За финальный стол вышли 9 игроков из восьми стран, в том числе и украинец.

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Наш соотечественник под ником Maguera успешно прошел финальную стадию и триумфовал в турнире. В хедз-апе украинец одолел соперника из Бразилии Гая Рисерио и заработал 33,7 тысячи долларов.

К слову, четвертое место в ивенте заняла американка Паулина Лелигер. Стримерша под ником NuttedOn875 известна тем, что была забанена на Twitch за публикацию контента откровенного характера.

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Результаты турнира 888Millions Event #1:

  1. Maguera – 33,7 тыс. долларов
  2. Гай Рисерио – 24 тыс. долларов
  3. Антон Харман – 18,4 тыс. долларов
  4. Паулина Лелигер – 13 тыс. долларов
  5. Txinkue90 – 9,5 тыс. долларов
  6. RLYZacEfron – 7,6 тыс. долларов
  7. Mekaljevic – 5,7 тыс. долларов
  8. LULULLURU – 3,8 тыс. долларов
  9. KofeBryant – 2,1 тыс. долларов