Батько наш Магера: українець виграв понад 33 тисячі доларів в онлайн-турнірі

Українець Maguera досяг успіху в онлайн-покері / Фото: Getty Images

Вчора добіг кінця перший івент великої онлайн-серії 888Millions. Бай-ін становив лише 109 доларів, що дозволило зібрати аж 1509 входів.

З них 342 склали ребаї, проте це все одно не дозволило побити гарантію 200 тисяч доларів. Не вистачило лише 14,9К. За фінальний стіл вийшли 9 гравців із восьми країн, у тому числі й українець.

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Наш земляк під ніком Maguera успішно пройшов фінальну стадію й тріумфував у турнірі. У хедз-апі українець здолав суперника з Бразилії Гая Рісеріо та заробив 33,7 тисячі доларів.

Четверте місце в івенті посіла американка Пауліна Льолігер. Стрімерка під ніком NuttedOn875 відома тим, що була забанена на Twitch за публікацію контенту відвертого характеру.

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Підсумки турніру 888Millions Event #1: