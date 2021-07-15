Аж со стула упал: легендарный Даниэль Негреану – чемпион PokerGo Cup 2021 (видео)

Даниэль Негреану - чемпион PokerGo Cup 2021 / Фото: Pokernews
Этой ночью завершилась крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходила в одном из казино Лас-Вегаса. Организация провела восемь ивентов, по итогам которых определился обладатель чемпионского кубка.
Чемпионами турниров становились Алекс Фоксен, Джейсон Кун, Джейк Шиндлер, Дилан Линде, Даниэль Негреану, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup. Последним же триумфатором стал американский бизнесмен Кэри Катц, который и является основателем организации PokerGo.
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ POKERGO CUP 2021:
|ИВЕНТ
|УЧАСТНИКИ
|БАЙ-ИН
|ЧЕМПИОН
|ПРИЗ
|1
|66
|10 тыс. дол.
|Алекс Фоксен (США)
|178,2 тыс. дол.
|2
|61
|10 тыс. дол.
|Али Имсирович (Босния и Герцеговина)
|183 тыс. дол.
|3
|53
|10 тыс. дол.
|Дилан Линде (США)
|169,6 тыс. дол.
|4
|50
|15 тыс. дол.
|Али Имсирович (Босния и Герцеговина)
|240 тыс. дол.
|5
|36
|25 тыс. дол.
|Джейк Шиндлер (США)
|324 тыс. дол.
|6
|36
|25 тыс. дол.
|Джейсон Кун (США)
|324 тыс. дол.
|7
|35
|50 тыс. дол.
|Даниэль Негреану (Канада)
|700 тыс. дол.
|8
|23
|100 тыс. дол.
|Кэри Катц (США)
|1,05 млн. дол.
За финальным столом ивента с бай-ином 100 тысяч долларов осталось всего четверо из 23-х игроков – Шон Винтер, Кэри Катц, Сэм Соверел и Даниэль Негреану. Последние двое также претендовали на то, чтобы в итоге выиграть и всю серию, ведь обходили бы Али Имсировича в общем лидерборде. Канадцу достаточно было попасть в топ-четверку, чтобы обойти боснийца. Этим Негреану и довольствовался, заняв 4 место. К слову, после вылета со стола канадец банально свалился со стула, повеселив публику. Теперь судьба чемпионства была не в его руках.
Фаворитом оставался Сэм Соверел, который в случае победы в последнем ивенте выигрывал бы всю серию. За финалку американец сел с половиной фишек от общего числа, а до хедз-апа дошел почти с трехкратным преимуществом в стеке. Впрочем, его соперник Кэри Катц не стал сдаваться и с помощью удачи и нескольких удачных блефов выиграл ивент.
Итоги восьмого турнира PokerGo Cup:
- Кэри Катц (США) – 1,05 млн. долларов
- Сэм Соверел (США) – 644 тыс. долларов
- Шон Винтер (США) – 368 тыс. долларов
- Даниэль Негреану (Канада) – 230 тыс. долларов
Победа Катца в итоге подарила чемпионский титул Негреану, которому помимо кубка причитался приз в 50 тысяч долларов. Для канадской легенды покера это первый трофей на PokerGo Cup. Правда, по сумме призовых все же больше всех заработал Кэри Катц, взявший последний и самый дорогой ивент.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА POKERGO CUP 2021
|МЕСТО
|ИГРОК
|СТРАНА
|ПРИЗОВЫЕ
|ОЧКИ
|1
|Даниэль Негреану
|Канада
|996,2 тыс. дол.
|537
|2
|Али Имсирович
|Босния и Герцеговина
|545,5 тыс. дол.
|497
|3
|Кэри Катц
|США
|1,16 млн. дол.
|475
|4
|Дэвид Колман
|США
|710 тыс. дол.
|470
|5
|Алекс Фоксен
|США
|533,2 тыс. дол.
|421
|6
|Сэм Соверел
|США
|812,2 тыс. дол.
|361
|7
|Джейсон Кун
|США
|446 тыс. дол.
|316
|8
|Дилан Линде
|США
|255 тыс. дол.
|255
|9
|Серхи Рейксач
|Испания
|320,7 тыс. дол.
|244
|10
|Джейк Шиндлер
|США
|324 тыс. дол.
|194
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