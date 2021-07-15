Аж со стула упал: легендарный Даниэль Негреану – чемпион PokerGo Cup 2021 (видео)

Даниэль Негреану - чемпион PokerGo Cup 2021 / Фото: Pokernews

Этой ночью завершилась крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходила в одном из казино Лас-Вегаса. Организация провела восемь ивентов, по итогам которых определился обладатель чемпионского кубка.

Чемпионами турниров становились Алекс Фоксен, Джейсон Кун, Джейк Шиндлер, Дилан Линде, Даниэль Негреану, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup. Последним же триумфатором стал американский бизнесмен Кэри Катц, который и является основателем организации PokerGo.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ POKERGO CUP 2021:

ИВЕНТ УЧАСТНИКИ БАЙ-ИН ЧЕМПИОН ПРИЗ 1 66 10 тыс. дол. Алекс Фоксен (США) 178,2 тыс. дол. 2 61 10 тыс. дол. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) 183 тыс. дол. 3 53 10 тыс. дол. Дилан Линде (США) 169,6 тыс. дол. 4 50 15 тыс. дол. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) 240 тыс. дол. 5 36 25 тыс. дол. Джейк Шиндлер (США) 324 тыс. дол. 6 36 25 тыс. дол. Джейсон Кун (США) 324 тыс. дол. 7 35 50 тыс. дол. Даниэль Негреану (Канада) 700 тыс. дол. 8 23 100 тыс. дол. Кэри Катц (США) 1,05 млн. дол.

За финальным столом ивента с бай-ином 100 тысяч долларов осталось всего четверо из 23-х игроков – Шон Винтер, Кэри Катц, Сэм Соверел и Даниэль Негреану. Последние двое также претендовали на то, чтобы в итоге выиграть и всю серию, ведь обходили бы Али Имсировича в общем лидерборде. Канадцу достаточно было попасть в топ-четверку, чтобы обойти боснийца. Этим Негреану и довольствовался, заняв 4 место. К слову, после вылета со стола канадец банально свалился со стула, повеселив публику. Теперь судьба чемпионства была не в его руках.

Фаворитом оставался Сэм Соверел, который в случае победы в последнем ивенте выигрывал бы всю серию. За финалку американец сел с половиной фишек от общего числа, а до хедз-апа дошел почти с трехкратным преимуществом в стеке. Впрочем, его соперник Кэри Катц не стал сдаваться и с помощью удачи и нескольких удачных блефов выиграл ивент.

Итоги восьмого турнира PokerGo Cup:

Кэри Катц (США) – 1,05 млн. долларов Сэм Соверел (США) – 644 тыс. долларов Шон Винтер (США) – 368 тыс. долларов Даниэль Негреану (Канада) – 230 тыс. долларов

Победа Катца в итоге подарила чемпионский титул Негреану, которому помимо кубка причитался приз в 50 тысяч долларов. Для канадской легенды покера это первый трофей на PokerGo Cup. Правда, по сумме призовых все же больше всех заработал Кэри Катц, взявший последний и самый дорогой ивент.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА POKERGO CUP 2021

МЕСТО ИГРОК СТРАНА ПРИЗОВЫЕ ОЧКИ 1 Даниэль Негреану Канада 996,2 тыс. дол. 537 2 Али Имсирович Босния и Герцеговина 545,5 тыс. дол. 497 3 Кэри Катц США 1,16 млн. дол. 475 4 Дэвид Колман США 710 тыс. дол. 470 5 Алекс Фоксен США 533,2 тыс. дол. 421 6 Сэм Соверел США 812,2 тыс. дол. 361 7 Джейсон Кун США 446 тыс. дол. 316 8 Дилан Линде США 255 тыс. дол. 255 9 Серхи Рейксач Испания 320,7 тыс. дол. 244 10 Джейк Шиндлер США 324 тыс. дол. 194