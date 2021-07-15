Аж зі стільця впав: легендарний Даніель Негреану – чемпіон PokerGo Cup 2021 (відео)

Даніель Негреану - чемпіон PokerGo Cup 2021 / Фото: Pokernews

Цієї ночі завершилася велика серія турнірів PokerGo Cup, яка проходила в одному з казино Лас-Вегаса. Організація провела вісім івентів, за підсумками яких визначився володар чемпіонського кубку. Тріумфатором останнього турніру став американський бізнесмен Кері Катц, який і є засновником організації PokerGo.

ВСЕ ПЕРЕМОЖЦІ ТУРНІРІВ POKERGO CUP 2021:

ИВЕНТ УЧАСНИКИ БАЙ-ІН ЧЕМПІОН ПРИЗ 1 66 10 тис. Дол. Алекс Фокс (США) 178,2 тис. Дол. 2 61 10 тис. Дол. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) 183 тис. Дол. 3 53 10 тис. Дол. Ділан Лінде (США) 169,6 тис. Дол. 4 50 15 тис. Дол. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) 240 тис. Дол. 5 36 25 тис. Дол. Джейк Шиндлер (США) 324 тис. Дол. 6 36 25 тис. Дол. Джейсон Кун (США) 324 тис. Дол. 7 35 50 тис. Дол. Даніель Неграну (Канада) 700 тис. Дол. 8 23 100 тис. Дол. Кері Катц (США) 1,05 млн. Дол.

За фінальним столом івенту з бай-іном 100 тисяч доларів залишилося всього четверо з 23-х гравців – Шон Вінтер, Кері Катц, Сем Соверел та Даніель Негреану. Останні двоє також претендували на те, щоб в результаті виграти і всю серію, адже обходили б Алі Імсіровіча у загальному лідерборді. Канадцеві досить було потрапити в топ-четвірку, щоб обійти боснійця. Цим Негреану і задовольнився, зайнявши 4 місце. До слова, після вильоту зі столу канадець банально впав зі стільця, повеселивши публіку. Тепер доля чемпіонства була не в його руках.

Фаворитом залишався Сем Соверел, який в разі перемоги в останньому івенті вигравав би всю серію. За финалку американець сів з половиною фішок від загального числа, а до хедз-апу дійшов майже з триразовою перевагою у стеку. Втім, його суперник Кері Катц не став здаватися і за допомогою удачі та кількох вдалих блефів виграв івент.

Підсумки восьмого турніру PokerGo Cup:

Кері Катц (США) – 1,05 млн. доларів Сем Соверел (США) – 644 тис. доларів Шон Вінтер (США) – 368 тис. доларів Даніель Негреану (Канада) – 230 тис. доларів

Перемога Катца в результаті подарувала чемпіонський титул Негреану, якому крім кубка належав приз у 50 тисяч доларів. Для канадської легенди покеру це перший трофей на PokerGo Cup. Правда, за сумою призових все ж більше за всіх заробив Кері Катц, який взяв останній найдорожчий івент.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ POKERGO CUP 2021

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ПРИЗОВІ ОЧКИ 1 Даніель Неграну Канада 996,2 тис. дол. 537 2 Алі Імсіровіч Боснія і Герцеговина 545,5 тис. дол. 497 3 Кері Катц США 1,16 млн. дол. 475 4 Девід Колман США 710 тис. дол. 470 5 Алекс Фокс США 533,2 тис. дол. 421 6 Сем Соверел США 812,2 тис. дол. 361 7 Джейсон Кун США 446 тис. дол. 316 8 Ділан Лінде США 255 тис. дол. 255 9 Серхі Рейксач Іспанія 320,7 тис. дол. 244 10 Джейк Шиндлер США 324 тис. дол. 194