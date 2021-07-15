Аж зі стільця впав: легендарний Даніель Негреану – чемпіон PokerGo Cup 2021 (відео)

Даніель Негреану - чемпіон PokerGo Cup 2021 / Фото: Pokernews
Цієї ночі завершилася велика серія турнірів PokerGo Cup, яка проходила в одному з казино Лас-Вегаса. Організація провела вісім івентів, за підсумками яких визначився володар чемпіонського кубку. Тріумфатором останнього турніру став американський бізнесмен Кері Катц, який і є засновником організації PokerGo.
ВСЕ ПЕРЕМОЖЦІ ТУРНІРІВ POKERGO CUP 2021:
|ИВЕНТ
|УЧАСНИКИ
|БАЙ-ІН
|ЧЕМПІОН
|ПРИЗ
|1
|66
|10 тис. Дол.
|Алекс Фокс (США)
|178,2 тис. Дол.
|2
|61
|10 тис. Дол.
|Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина)
|183 тис. Дол.
|3
|53
|10 тис. Дол.
|Ділан Лінде (США)
|169,6 тис. Дол.
|4
|50
|15 тис. Дол.
|Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина)
|240 тис. Дол.
|5
|36
|25 тис. Дол.
|Джейк Шиндлер (США)
|324 тис. Дол.
|6
|36
|25 тис. Дол.
|Джейсон Кун (США)
|324 тис. Дол.
|7
|35
|50 тис. Дол.
|Даніель Неграну (Канада)
|700 тис. Дол.
|8
|23
|100 тис. Дол.
|Кері Катц (США)
|1,05 млн. Дол.
За фінальним столом івенту з бай-іном 100 тисяч доларів залишилося всього четверо з 23-х гравців – Шон Вінтер, Кері Катц, Сем Соверел та Даніель Негреану. Останні двоє також претендували на те, щоб в результаті виграти і всю серію, адже обходили б Алі Імсіровіча у загальному лідерборді. Канадцеві досить було потрапити в топ-четвірку, щоб обійти боснійця. Цим Негреану і задовольнився, зайнявши 4 місце. До слова, після вильоту зі столу канадець банально впав зі стільця, повеселивши публіку. Тепер доля чемпіонства була не в його руках.
Фаворитом залишався Сем Соверел, який в разі перемоги в останньому івенті вигравав би всю серію. За финалку американець сів з половиною фішок від загального числа, а до хедз-апу дійшов майже з триразовою перевагою у стеку. Втім, його суперник Кері Катц не став здаватися і за допомогою удачі та кількох вдалих блефів виграв івент.
Підсумки восьмого турніру PokerGo Cup:
- Кері Катц (США) – 1,05 млн. доларів
- Сем Соверел (США) – 644 тис. доларів
- Шон Вінтер (США) – 368 тис. доларів
- Даніель Негреану (Канада) – 230 тис. доларів
Перемога Катца в результаті подарувала чемпіонський титул Негреану, якому крім кубка належав приз у 50 тисяч доларів. Для канадської легенди покеру це перший трофей на PokerGo Cup. Правда, за сумою призових все ж більше за всіх заробив Кері Катц, який взяв останній найдорожчий івент.
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ POKERGO CUP 2021
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|ПРИЗОВІ
|ОЧКИ
|1
|Даніель Неграну
|Канада
|996,2 тис. дол.
|537
|2
|Алі Імсіровіч
|Боснія і Герцеговина
|545,5 тис. дол.
|497
|3
|Кері Катц
|США
|1,16 млн. дол.
|475
|4
|Девід Колман
|США
|710 тис. дол.
|470
|5
|Алекс Фокс
|США
|533,2 тис. дол.
|421
|6
|Сем Соверел
|США
|812,2 тис. дол.
|361
|7
|Джейсон Кун
|США
|446 тис. дол.
|316
|8
|Ділан Лінде
|США
|255 тис. дол.
|255
|9
|Серхі Рейксач
|Іспанія
|320,7 тис. дол.
|244
|10
|Джейк Шиндлер
|США
|324 тис. дол.
|194
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