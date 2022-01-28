Азартный гороскоп на уикенд. Рыбы, дождитесь полуночи, произойдет нечто невероятное!

Гороскоп на уикенд / Фото: Getty Images
Уже завтра наступят последние выходные января. Погоду обещают снежную, поэтому почему бы не засесть дома с ноутбуком и поиграть в покер?
Читайте также: Как выбрать напиток под игру в карты
Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам в покер в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Подготовьтесь к напряженной игре. Объективные решения будут даваться вам тяжело, а рисковать и вовсе не стоит. Терпение поможет вам дождаться премиальную руку.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Откажитесь от игры в офлайн. Это не только сэкономит вам время, но и помешает попасть в неприятную ситуацию. Воспользуйтесь своей анонимностью и разорвите соперников в онлайне!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Пойдите на повышение и зарегистрируйтесь в дорогих турнирах. Не бойтесь делать шаг вперед и получать новый опыт от профи. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
РАК. 22 июня — 22 июля
Остерегайтесь игры с друзьями или знакомыми. Излишние эмоции могут вам аукнуться в будущем, так что лучше вымещайте свою злость на неизвестных оппонентах.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Приятной игры ждать не стоит, так что наберитесь терпения. Либо же сделайте паузу до понедельника, легких побед вам не видать на этих выходных.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Интуиция вас не подведет, так что не старайтесь вести себя "как по учебнику". Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и он поможет вам получить профит.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Вам не раз выпадет флеш, так что поверьте в одномастные карты на руках. Успейте сделать занос, пока соперник с более крутой комбинацией не разорил вас.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Не ведите себя агрессивно против опытных игроков, вас легко поставят на место. Лишь скромность и тайтовый стиль даст вам шанс усыпить бдительность оппонента.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Полагайтесь лишь на теорию и вероятность. Даже если ваша интуиция подсказывает, что с 72 вы легко выбьете соперника, остудите свой пыл и дождитесь топовой руки.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Блеф будет на вашей стороне в эти дни, поэтому не бойтесь поднимать ставки и показывать сильную руку. Вы сможете убедить оппонентов в своей силе, а нужная карта обязательно дойдет.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Не теряйте бдительность за столом, вам нельзя пропустить свою ключевую руку. Именно на ней вы сможете приумножить стек и выбить сильного оппонента со стола.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Откажитесь от игры до полуночи, ваш фарт повернется к вам лицом лишь ночью. Займитесь своими делами днем, а ночью успех вам и так будет неизбежен.