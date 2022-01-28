Азартный гороскоп на уикенд. Рыбы, дождитесь полуночи, произойдет нечто невероятное!

Гороскоп на уикенд / Фото: Getty Images

Уже завтра наступят последние выходные января. Погоду обещают снежную, поэтому почему бы не засесть дома с ноутбуком и поиграть в покер?

Читайте также: Как выбрать напиток под игру в карты

Реклама

Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам в покер в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Подготовьтесь к напряженной игре. Объективные решения будут даваться вам тяжело, а рисковать и вовсе не стоит. Терпение поможет вам дождаться премиальную руку.

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Откажитесь от игры в офлайн. Это не только сэкономит вам время, но и помешает попасть в неприятную ситуацию. Воспользуйтесь своей анонимностью и разорвите соперников в онлайне!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Пойдите на повышение и зарегистрируйтесь в дорогих турнирах. Не бойтесь делать шаг вперед и получать новый опыт от профи. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Остерегайтесь игры с друзьями или знакомыми. Излишние эмоции могут вам аукнуться в будущем, так что лучше вымещайте свою злость на неизвестных оппонентах.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Приятной игры ждать не стоит, так что наберитесь терпения. Либо же сделайте паузу до понедельника, легких побед вам не видать на этих выходных.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Интуиция вас не подведет, так что не старайтесь вести себя "как по учебнику". Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и он поможет вам получить профит.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Вам не раз выпадет флеш, так что поверьте в одномастные карты на руках. Успейте сделать занос, пока соперник с более крутой комбинацией не разорил вас.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Не ведите себя агрессивно против опытных игроков, вас легко поставят на место. Лишь скромность и тайтовый стиль даст вам шанс усыпить бдительность оппонента.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Полагайтесь лишь на теорию и вероятность. Даже если ваша интуиция подсказывает, что с 72 вы легко выбьете соперника, остудите свой пыл и дождитесь топовой руки.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Блеф будет на вашей стороне в эти дни, поэтому не бойтесь поднимать ставки и показывать сильную руку. Вы сможете убедить оппонентов в своей силе, а нужная карта обязательно дойдет.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Не теряйте бдительность за столом, вам нельзя пропустить свою ключевую руку. Именно на ней вы сможете приумножить стек и выбить сильного оппонента со стола.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Откажитесь от игры до полуночи, ваш фарт повернется к вам лицом лишь ночью. Займитесь своими делами днем, а ночью успех вам и так будет неизбежен.