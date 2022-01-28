Азартний гороскоп на вікенд. Риби, дочекайтеся опівночі, станеться щось неймовірне!

Гороскоп на вікенд / Фото: Getty Images

Вже завтра настануть останні вихідні січня. Погоду обіцяють снігову, тому чому б не засісти вдома з ноутбуком та пограти у покер?

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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Підготуйтеся до напруженої гри. Об'єктивні рішення будуть даватися вам важко, а ризикувати взагалі не варто. Терпіння допоможе вам дочекатися преміальної руки.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від гри в офлайн. Це не тільки заощадить вам час, а й завадить потрапити у неприємну ситуацію. Скористайтеся своєю анонімністю та розірвіть суперників в онлайні!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Підіть на підвищення та зареєструйтесь у дорогих турнірах. Не бійтеся робити крок уперед та отримувати новий досвід від профі. Не помиляється той, хто нічого не робить.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Стережіться ігри з друзями чи знайомими. Зайві емоції можуть вам відгукнутися в майбутньому, так що краще зганяйте свою злість на невідомих опонентах.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Приємної гри чекати не варто, тож наберіться терпіння. Або зробіть паузу до понеділка, легких перемог вам не бачити на цих вихідних.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Інтуїція вас не підведе, так що не намагайтеся поводитися "як за підручником". Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і допоможе вам отримати профіт.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Вам не раз випаде флеш, так що повірте в одномісні карти на руках. Встигніть зробити замет, поки суперник з більш крутою комбінацією не розорив вас.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Не поводьтеся агресивно проти досвідчених гравців, вас легко поставлять на місце. Лише скромність і тайтовий стиль дасть вам шанс приспати пильність опонента.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Покладайтеся лише на теорію та ймовірність. Навіть якщо ваша інтуїція підказує, що з 72 ви легко виб'єте суперника, остудіть свій запал і дочекайтеся топової руки.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Блеф буде на вашому боці у ці дні, тому не бійтеся підіймати ставки та показувати сильну руку. Ви зможете переконати опонентів у своїй силі, а потрібна картка обов'язково дійде.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Не втрачайте пильності за столом, вам не можна пропустити свою ключову руку. Саме на ній ви зможете примножити стек та вибити сильного опонента зі столу.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від гри до півночі, ваш фарт повернеться до вас обличчям лише вночі. Займіться своїми справами вдень, а вночі успіх вам і так буде неминучим.