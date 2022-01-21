Азартный гороскоп на уикенд. Девы и Скорпионы, не рискуйте ради победы!

Гороскоп для игроков в покер

Завтра наступят очередные выходные, а в Киеве подойдет к концу первая крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Отличная возможность весело провести уикенд за покерным столом!

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам в покер в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Овнам не стоит играть в покер в ближайшие дни. Необходимые комбинации будут приходить вам крайне редко. Пока вы дождетесь, можете проиграть свой банкролл. Подождите до следующей недели.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Тельцам будет часто прилетать карманная пара тузов. Как только получите АА, идите в олл-ин. Соперники вам проиграют, так как не поверят в сильную руку.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Не рекомендуем менять свою стратегию и отступать. Раз уже начали играть агрессивно, давите до конца. Блеф также приветствуется в разумных пределах.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Раки могут идти ва-банк любой с карманной парой. Судьба подарит сильную комбинацию на ривере, и вы сможете сорвать крупный банк.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Проявите агрессию за столом, вас ожидают победы в эти выходные. Однако для этого самим нужно в них поверить. Играйте много и обязательно найдете свою руку.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Вам не советуем блефовать против опытных оппонентов. Рискованные ходы могут заставить вас попрощаться с фишками. Соперники не купятся на обман!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Весам удача поможет повысить свой престиж в профессиональных кругах. Не бойтесь играть в покер со своими знакомыми, коллегами или друзьями. Вы произведете на них впечатление.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Ожидайте нестабильные игры, вам тяжело будет попасть в ритм. Если видите, что карта не идет или соперники играют агрессивно, не опускайтесь до блефа. Вам принесут успех лишь комбинации от стрита и выше.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вас ожидает много веселья и хорошего настроения на выходных. С игрой в покер нужно быть осторожнее, большие выигрыши вряд ли вам покорятся.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сначала Козерогам не будет везти в блефе, но это не должно останавливать. Соперники привыкнут к такому стилю игры, и это позволит вам выиграть крупный банк.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Вам будет везти на флеши. Если вы получили одномастные карты, действуйте агрессивно. Необходимые карты доедут на терне или ривере.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Покер не принесет вам крупных выигрышей, однако принесет вам новые знакомства. Не бойтесь садиться за стол в незнакомой компании!