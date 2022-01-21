Азартний гороскоп на вікенд. Діви та Скорпіони, не ризикуйте заради перемоги!

Гороскоп для гравців у покер
Завтра настануть чергові вихідні, а в Києві підійде до кінця перша велика серія PokerMatch UA Millions. Чудова можливість весело провести вікенд за покерним столом!
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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Овнам не варто грати в покер найближчими днями. Необхідні комбінації будуть надходити вам вкрай рідко. Поки ви дочекаєтеся, можете програти свій банкрол. Зачекайте до наступного тижня.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Тільцям часто прилітатиме кишенькова пара тузів. Як тільки отримаєте АА йти в олл-ін. Суперники вам програють, тому що не повірять у сильну руку.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Не рекомендуємо змінювати свою стратегію та відступати. Якщо вже почали грати агресивно, давіть до кінця. Блеф також вітається у розумних межах.
РАК. 22 червня – 22 липня
Раки можуть йти ва-банк з будь-якою кишеньковою парою. Доля подарує сильну комбінацію на рівері і ви зможете зірвати великий банк.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Виявіть агресію за столом, на вас чекають перемоги у ці вихідні. Проте для цього самим потрібно повірити в них. Грайте багато та обов'язково знайдете свою руку.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Вам не рекомендуємо блефувати проти досвідчених опонентів. Ризиковані ходи можуть змусити вас попрощатися з фішками. Суперники не купляться на обман!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Терезам удача допоможе підвищити свій престиж у професійних колах. Не бійтеся грати в покер зі своїми знайомими, колегами чи друзями. Ви справите на них враження.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Чекайте на нестабільні ігри, вам важко буде потрапити в ритм. Якщо бачите, що карта не йде чи суперники грають агресивно, не опускайтеся до блефу. Вам принесуть успіх лише комбінації від стріту та вище.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Вас чекає багато веселощів та гарного настрою на вихідних. З грою в покер потрібно бути обережнішим, великі виграші навряд чи вам підкоряться.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Спочатку Козерогам не везтиме в блефі, але це не повинно зупиняти. Суперники звикнуть до такого стилю гри, і це дозволить вам виграти великий банк.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Вам везтиме на флеші. Якщо ви отримали одномасні картки, дійте агресивно. Необхідні карти доїдуть на терні або рівері.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Покер не принесе великих виграшів, однак принесе вам нові знайомства. Не бійтеся сідати за стіл у незнайомій компанії!