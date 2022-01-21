Азартний гороскоп на вікенд. Діви та Скорпіони, не ризикуйте заради перемоги!

Гороскоп для гравців у покер

Завтра настануть чергові вихідні, а в Києві підійде до кінця перша велика серія PokerMatch UA Millions. Чудова можливість весело провести вікенд за покерним столом!

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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Овнам не варто грати в покер найближчими днями. Необхідні комбінації будуть надходити вам вкрай рідко. Поки ви дочекаєтеся, можете програти свій банкрол. Зачекайте до наступного тижня.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Тільцям часто прилітатиме кишенькова пара тузів. Як тільки отримаєте АА йти в олл-ін. Суперники вам програють, тому що не повірять у сильну руку.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Не рекомендуємо змінювати свою стратегію та відступати. Якщо вже почали грати агресивно, давіть до кінця. Блеф також вітається у розумних межах.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Раки можуть йти ва-банк з будь-якою кишеньковою парою. Доля подарує сильну комбінацію на рівері і ви зможете зірвати великий банк.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Виявіть агресію за столом, на вас чекають перемоги у ці вихідні. Проте для цього самим потрібно повірити в них. Грайте багато та обов'язково знайдете свою руку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Вам не рекомендуємо блефувати проти досвідчених опонентів. Ризиковані ходи можуть змусити вас попрощатися з фішками. Суперники не купляться на обман!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Терезам удача допоможе підвищити свій престиж у професійних колах. Не бійтеся грати в покер зі своїми знайомими, колегами чи друзями. Ви справите на них враження.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Чекайте на нестабільні ігри, вам важко буде потрапити в ритм. Якщо бачите, що карта не йде чи суперники грають агресивно, не опускайтеся до блефу. Вам принесуть успіх лише комбінації від стріту та вище.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вас чекає багато веселощів та гарного настрою на вихідних. З грою в покер потрібно бути обережнішим, великі виграші навряд чи вам підкоряться.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Спочатку Козерогам не везтиме в блефі, але це не повинно зупиняти. Суперники звикнуть до такого стилю гри, і це дозволить вам виграти великий банк.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Вам везтиме на флеші. Якщо ви отримали одномасні картки, дійте агресивно. Необхідні карти доїдуть на терні або рівері.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Покер не принесе великих виграшів, однак принесе вам нові знайомства. Не бійтеся сідати за стіл у незнайомій компанії!