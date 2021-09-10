Азартный гороскоп на уик-энд. Рисковые Раки и повышение для Водолеев

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

С завтрашнего дня наступают выходные. Два свободных дня – отличный повод развлечь себя за покерным столом с друзьями или в интернете. Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз этот уик-энд! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Готовьтесь к напряженной игре. Только взвешенные решения дадут плюс, тогда как авантюрные ходы будут играть против вас. Не ведитесь!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не играйте в первой половине дня, так как за столами фарта не будет. Займитесь своими делами, а вечером приступайте к играм.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Будьте бдительны за столом, не прозевайте свою премиальную руку. Верняковых раздач будет минимум, поэтому если не словите, призов вам не видать.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Блеф будет вам играть на руку. Не бойтесь показывать высокую комбинацию и поднимать ставки. Вы сможете убедить оппонентов в своей силе!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Отдайтесь в руки интуиции. Не важно, что на столе и какие ваши шансы в процентах. Если верите, что пара двоек зайдет, доверьтесь и поднимайте ставку.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

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Не играйте против опытных покеристов. На опыте вас легко разденут. Попробуйте себя в играх с низкими лимитами, там вам не будет равных.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Одномастные карты на руках обязательно приведут вас к флешу. Доверьтесь им, но не забывайте, что у соперников могут быть комбинации получше.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Засуньте свое эго подальше, ваша интуиция в ближайшее время будет отдыхать. Только игра по правилам и математическому расчету принесет вам профит.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Игра будет не из приятных, наберитесь терпения или сделайте паузу. Фортуна в эти дни будет не на вашей стороне, а без нее никак.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Избегайте игры с друзьями, родственниками или коллегами. За столом вы можете выплеснуть излишние эмоции, которые вам потом могут аукнуться.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Пойдите на повышение и сыграйте в турнирах с большим бай-ином. Пора идти вверх и учиться новым аспектам покера у профессионалов.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Не пытайтесь играть в офлайне, вы спокойно можете допустить мисклик и поставить олл-ин на 72. Выберитесь в покеру-рум и сыграйте вживую.