Азартний гороскоп на вікенд. Ризикові Раки та підвищення для Водоліїв

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

З завтрашнього дня настають вихідні. Два вільних дні – відмінний привід розважити себе за покерним столом з друзями або в інтернеті. Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз цей вікенд! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Готуйтеся до напруженої гри. Тільки зважені рішення дадуть плюс, тоді як авантюрні ходи гратимуть проти вас. Не ведіться!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Не грайте в першій половині дня, оскільки за столами фарту не буде. Займіться своїми справами, а ввечері приступайте до ігор.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Будьте пильні за столом, не проґавте свою преміальну руку. Гарантованих роздач буде мінімум, тому якщо не зловите, призів вам не бачити.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Блеф буде вам грати на руку. Не бійтеся показувати високу комбінацію і підіймати ставки. Ви зможете переконати опонентів у своїй силі!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Віддайтеся в руки інтуїції. Не важливо, що на столі і які ваші шанси в процентах. Якщо вірите, що пара двійок зайде, довіртеся та підіймайте ставку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

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Не грайте проти досвідчених покеристів. На досвіді вас легко роздягнуть. Спробуйте себе в іграх з низькими лімітами, там вам не буде рівних.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Одномасні карти на руках обов'язково приведуть вас до флешу. Довіртеся їм, але не забувайте, що у суперників можуть бути комбінації краще.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Засуньте своє его подалі, ваша інтуїція найближчим часом буде відпочивати. Тільки гра за правилами і математичний розрахунок принесуть вам профіт.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Гра буде не з приємних, наберіться терпіння або зробіть паузу. Фортуна в ці дні буде не на вашому боці, а без неї ніяк.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Уникайте гри з друзями, родичами або колегами. За столом ви можете виплеснути зайві емоції, які вам потім можуть відгукнутися.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Підіть на підвищення і зіграйте в турнірах з великим бай-іном. Пора йти вгору і вчитися новим аспектам покеру у професіоналів.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся грати в офлайні, ви спокійно можете допустити місклік і поставити олл-ін на 72. Виберіться в покеру-рум і зіграйте наживо.