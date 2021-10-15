Азартный гороскоп на уик-энд. Повышение для Козерогов и эмоции Стрельцов

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Pexels
С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод развлечь себя за покерным столом с друзьями или в интернете? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.
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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на этот уик-энд! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Не играйте в первой половине дня, ваша фарт еще будет спать. Займитесь своими делами, а вечером начинайте катать. Успех будет неизбежен!
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Будьте бдительны за столом, не пропустите свою ключевую руку. На ней вы сможете не только приумножить стек, но и выбить оппонента со стола.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Блеф сегодня будет на вашей стороне, не бойтесь поднимать ставки. Вы сможете убедить оппонентов в своей силе, а если дойдете до шоудауна, вам обязательно прилетит необходимая карта.
РАК. 22 июня — 22 июля
Положитесь на интуицию. Теория и вероятность останутся лишь цифрами. Если верите, что с 23 сможете затащить раздачу, смело повышайте ставки.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Не советуем агрессивно вести себя против опытных игроков. Опыт не пропьешь, поэтому вас легко вернут на землю. Ведите себя скромно и тогда у вас будет шанс усыпить бдительность оппонента.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Сегодня вам не раз выпадет флеш, поэтому доверьтесь одномастным картам на руках. Правда, не стоит забывать, что есть комбинации и получше.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Ваша интуиция вам не поможет, поэтому ведите себя "как по учебнику". Только игра по правилам и математическому расчету принесет вам профит.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Приятной игры сегодня не ждите, поэтому либо наберитесь терпения, либо сделайте паузу. Даже если выигрыш вам покорится, легким он не будет.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Не советуем играть с друзьями или близкими знакомыми. Излишние эмоции за столом могут вам потом аукнуться, поэтому обезопасьте себя от этого.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Попробуйте пойти на повышение и сыграть в турнирах с большим взносом. Не бойтесь идти вверх и получать новый опыт от профессионалов. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Откажитесь от игры в онлайне. Вы можете допустить механическую ошибку, которая обойдется вам дорого. Сыграйте вживую и не откажите себе в настоящих эмоциях от покера.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Будьте готовы к напряженной игре. Взвешенные решения будут даваться вам тяжело, однако рискованные ходы будут играть против вас. Терпение и еще раз терпение!