Азартный гороскоп на уик-энд. Повышение для Козерогов и эмоции Стрельцов

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод развлечь себя за покерным столом с друзьями или в интернете? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

Читайте также: ТОП-5 киберспортсменов, которые начали играть в покер

Реклама

Для вас мы подготовили астрологический прогноз на этот уик-энд! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Не играйте в первой половине дня, ваша фарт еще будет спать. Займитесь своими делами, а вечером начинайте катать. Успех будет неизбежен!

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Будьте бдительны за столом, не пропустите свою ключевую руку. На ней вы сможете не только приумножить стек, но и выбить оппонента со стола.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Блеф сегодня будет на вашей стороне, не бойтесь поднимать ставки. Вы сможете убедить оппонентов в своей силе, а если дойдете до шоудауна, вам обязательно прилетит необходимая карта.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Положитесь на интуицию. Теория и вероятность останутся лишь цифрами. Если верите, что с 23 сможете затащить раздачу, смело повышайте ставки.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Не советуем агрессивно вести себя против опытных игроков. Опыт не пропьешь, поэтому вас легко вернут на землю. Ведите себя скромно и тогда у вас будет шанс усыпить бдительность оппонента.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Сегодня вам не раз выпадет флеш, поэтому доверьтесь одномастным картам на руках. Правда, не стоит забывать, что есть комбинации и получше.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Ваша интуиция вам не поможет, поэтому ведите себя "как по учебнику". Только игра по правилам и математическому расчету принесет вам профит.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Приятной игры сегодня не ждите, поэтому либо наберитесь терпения, либо сделайте паузу. Даже если выигрыш вам покорится, легким он не будет.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не советуем играть с друзьями или близкими знакомыми. Излишние эмоции за столом могут вам потом аукнуться, поэтому обезопасьте себя от этого.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Попробуйте пойти на повышение и сыграть в турнирах с большим взносом. Не бойтесь идти вверх и получать новый опыт от профессионалов. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Откажитесь от игры в онлайне. Вы можете допустить механическую ошибку, которая обойдется вам дорого. Сыграйте вживую и не откажите себе в настоящих эмоциях от покера.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Будьте готовы к напряженной игре. Взвешенные решения будут даваться вам тяжело, однако рискованные ходы будут играть против вас. Терпение и еще раз терпение!