15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Азартний гороскоп на вікенд. Підвищення для Козерогів та емоції Стрільців

Андрій Трофімов
15 жовтня, 07:21
Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Відзавтра настають вихідні. Чим не привід розважити себе за покерним столом з друзями або в інтернеті? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети і гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на цей вікенд! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не грайте в першій половині дня, ваш фарт ще спатиме. Займіться своїми справами, а ввечері починайте катати. Успіх буде неминучий!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Будьте пильні за столом, не пропустіть свою ключову руку. На ній ви зможете не тільки примножити стек, але і вибити опонента зі столу.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Блеф сьогодні буде на вашому боці, не бійтеся підіймати ставки. Ви зможете переконати опонентів у своїй силі, а якщо дійдете до шоудауну, вам обов'язково прилетить необхідна карта.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Покладіться на інтуїцію. Теорія і ймовірність залишаться лише цифрами. Якщо вірите, що з 23 зможете затягнути роздачу, сміливо підвищуйте ставки.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Не радимо агресивно вести себе проти досвідчених гравців. Майстерність не проп'єш, тому вас легко повернуть на землю. Поводьтесь скромно і тоді у вас буде шанс приспати пильність опонента.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Сьогодні вам не раз випаде флеш, тому довіртеся одномасним картам на руках. Правда, не варто забувати, що є комбінації і трохи краще.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Ваша інтуїція вам не допоможе, тому поводьтеся "як за підручником". Тільки гра за правилами і математичним розрахунком принесе вам профіт.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Приємної гри сьогодні не чекайте, тому або наберіться терпіння, або зробіть паузу. Навіть якщо виграш вам підкориться, легким він не буде.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не радимо грати з друзями або близькими знайомими. Зайві емоції за столом можуть вам потім відгукнутися, тому убезпечте себе від цього.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Спробуйте піти на підвищення і зіграти в турнірах з великим внеском. Не бійтеся йти вгору і отримувати новий досвід від професіоналів. Не помиляється той, хто нічого не робить.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від гри в онлайні. Ви можете допустити механічну помилку, яка обійдеться вам дорого. Зіграйте наживо і не відмовте собі в справжніх емоціях від покеру.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Будьте готові до напруженої гри. Виважені рішення даватимуться вам важко, проте ризиковані ходи гратимуть проти вас. Терпіння і ще раз терпіння!

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