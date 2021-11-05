Азартный гороскоп на уик-энд. Фартовые Раки и насыщенные дни для Козерогов

Гороскоп для игроков в покер

Начался новый месяц и уже завтра нас ждут первые выходные ноября. Самое время отвлечься от работы и сыграть в покер. Готовы ли вы к испытанию?

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Астрологи дали азартный прогноз на ближайшие выходные. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется лицом и чего ждать в уик-энд за овальным столом!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

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Вам стоит проявить инициативу в игре, иначе удача будет не на вашей стороне. Не бойтесь повышать ставки, чтобы задавить соперников.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Начинайте катать уже вечером, сегодня благоприятный день для игры в карты.

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Не тянитесь за журавлем в небе, взять все и сразу не получится. Играйте спокойно, наблюдайте за оппонентами и не принимайте поспешных решений.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Фортуна в эти выходные будет на вашей стороне, так что играйте смелее. Карта дойдет, а соперники в нужный момент сольются. Воспользуйтесь этим!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Отложите игру на выходные, сегодня не лучшее время для покера. Суббота и воскресенье позволят вам подойти полностью готовыми к играм.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Это не ваши дни, за покерным столом вы можете оказаться в минусе. Попробуйте себя в других развлечениях, а карты отложите до следующей недели.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Проанализируйте свои последние игры. Это позволит вам провести работу над ошибками и улучшить свое положение за столом.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Даже с парой тузов будьте осторожны сегодня, вы можете попасть в ловушку. Полагайтесь только на себя и не ждите подарка от Фортуны.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Сыграйте неожиданно для оппонентов, смените привычную вам тактику. Непредсказуемость принесет вам профит и позволит вам добиться крупного успеха.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Уик-энд будет тяжелым и насыщенным, но шансов на успех у вас немало. Не отчаивайтесь при неудачах и идите до конца! Настойчивость сыграет вам на руку.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Играйте смело даже с плохими картами на руках. Оппоненты не захотят ввязываться с вами в игру, так что даже блеф поможет вам подняться.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Пора играть, а не смотреть на других! Практика куда важнее теории, так что берите карты в руки и делайте свое дело. По итогам уик-энда вы окажетесь в плюсе.