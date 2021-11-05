Азартный гороскоп на уик-энд. Фартовые Раки и насыщенные дни для Козерогов

Гороскоп для игроков в покер
Начался новый месяц и уже завтра нас ждут первые выходные ноября. Самое время отвлечься от работы и сыграть в покер. Готовы ли вы к испытанию?
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Астрологи дали азартный прогноз на ближайшие выходные. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется лицом и чего ждать в уик-энд за овальным столом!
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Вам стоит проявить инициативу в игре, иначе удача будет не на вашей стороне. Не бойтесь повышать ставки, чтобы задавить соперников.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Начинайте катать уже вечером, сегодня благоприятный день для игры в карты.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Не тянитесь за журавлем в небе, взять все и сразу не получится. Играйте спокойно, наблюдайте за оппонентами и не принимайте поспешных решений.
РАК. 22 июня — 22 июля
Фортуна в эти выходные будет на вашей стороне, так что играйте смелее. Карта дойдет, а соперники в нужный момент сольются. Воспользуйтесь этим!
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Отложите игру на выходные, сегодня не лучшее время для покера. Суббота и воскресенье позволят вам подойти полностью готовыми к играм.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Это не ваши дни, за покерным столом вы можете оказаться в минусе. Попробуйте себя в других развлечениях, а карты отложите до следующей недели.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Проанализируйте свои последние игры. Это позволит вам провести работу над ошибками и улучшить свое положение за столом.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Даже с парой тузов будьте осторожны сегодня, вы можете попасть в ловушку. Полагайтесь только на себя и не ждите подарка от Фортуны.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Сыграйте неожиданно для оппонентов, смените привычную вам тактику. Непредсказуемость принесет вам профит и позволит вам добиться крупного успеха.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Уик-энд будет тяжелым и насыщенным, но шансов на успех у вас немало. Не отчаивайтесь при неудачах и идите до конца! Настойчивость сыграет вам на руку.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Играйте смело даже с плохими картами на руках. Оппоненты не захотят ввязываться с вами в игру, так что даже блеф поможет вам подняться.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Пора играть, а не смотреть на других! Практика куда важнее теории, так что берите карты в руки и делайте свое дело. По итогам уик-энда вы окажетесь в плюсе.