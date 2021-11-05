Азартний гороскоп на вікенд. Фартові Раки та насичені дні для Козерогів

Гороскоп для гравців у покер

Почався новий місяць і вже завтра на нас чекають перші вихідні листопада. Саме час відволіктися від роботи та зіграти в покер. Чи готові ви до випробування?

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Астрологи дали азартний прогноз на найближчі вихідні. Давайте разом дізнаємося, до кого успіх повернеться обличчям і чого чекати у вікенд за овальним столом!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Вам варто взяти ініціативу в грі, інакше удача буде не на вашому боці. Не бійтеся підвищувати ставки, щоб задавити суперників.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Починайте катати вже увечері, сьогодні сприятливий день для гри у карти.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Не тягніться за журавлем у небі, взяти все й одразу не вийде. Грайте спокійно, спостерігайте за опонентами та не приймайте поспішних рішень.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Фортуна в ці вихідні буде на вашому боці, тому грайте сміливіше. Карта дійде, а суперники в потрібний момент зіллються. Скористайтеся цим!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру на вихідні, сьогодні не найкращий час для покеру. Субота та неділя дозволять вам підійти повністю готовими до ігор.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Це не ваші дні, за покерним столом ви можете опинитися в мінусі. Спробуйте себе в інших розвагах, а карти відкладіть до наступного тижня.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Проаналізуйте свої останні ігри. Це дозволить вам провести роботу над помилками та покращити своє становище за столом.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Навіть з парою тузів будьте обережні, ви можете потрапити у пастку. Покладайтеся тільки на себе і не чекайте на подарунок від Фортуни.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Зіграйте несподівано для опонентів, змініть звичну тактику. Непередбачуваність принесе вам прибуток і дозволить вам досягти великого успіху.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Вікенд буде важким і насиченим, але шансів на успіх у вас чимало. Не впадайте у відчай при невдачах і йдіть до кінця! Наполегливість зіграє на руку.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Грайте сміливо навіть із поганими картами на руках. Опоненти не захочуть втручатися з вами в гру, тому навіть блеф допоможе вам піднятися.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Час грати, а не дивитися на інших! Практика куди важливіша за теорію, тому беріть карти в руки і робіть свою справу. За підсумками вікенду ви опинитеся в плюсі.