Азартный гороскоп на неделю. Рассказываем, кому не следует играть в карты

Астрологический прогноз для азартных игроков на эту неделю для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Азартный гороскоп на неделю / Фото: Getty Images

Начинается новая неделя, а значит впереди любителей покера ждут новые турниры и победы. Или же нет? Чего же ждать во вторую неделю августа за овальным столом?

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Недаром многие игроки суеверны и верят в приметы и гороскопы. Мы подготовили для вас астрологический прогноз на ближайшую неделю!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Вас будет тянуть ввязаться в игру даже со слабой картой. Не надейтесь на удачу! В самый неподходящий момент вы можете проиграть большую часть банкролла. А ведь достаточно трезво оценить шансы...

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не полагаетесь на интуицию, засуньте свое эго подальше. Только игра по правилам принесет вам солидный профит. Не лезьте за столы с высокими лимитами, неделя не предвещает громкого успеха.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Близнецам же интуиция подскажет немало выигрышных раздач. Не бойтесь поднимать ставки даже с 72, если у вас появилась победная чуйка. Блеф – ваш близкий друг на ближайшую неделю.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Для вас подготовлена непростая неделя. Почти каждая раздача будет забирать у вас тонны пота и нервов, однако успех может прийти неожиданно. И все же советуем Ракам отдохнуть от игр, чтобы поберечь нервы на будущее.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Риск должен быть обоснованный. Только он позволит Львам стать "королем" или "тузом" за овальным столом. Но зазнаваться не стоит, более мастеровитые игроки могут неожиданно для вас поставить "выскочку" на место, отняв большую часть банка.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

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Девам не следует долго раздумывать. Молниеносные и быстрые интуитивные решения дадут вам громкие выигрыши. Слушайте внутренний голос и следуйте ему без сомнения. На этой неделе он будет в ударе!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

В ближайшие семь дней ваше настроение будет меняться много раз. Как и игра. Не советуем блефовать в фазе плохого настроения или во время череды неудач. Будьте на позитиве и удача вознаградит вас в самый последний момент. Ривер дойдет!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Советуем сделать упор на тайтовую и спокойную игру. Именно она поможет вам продвигаться по турниру. В противном случае вы рискуете много проиграть из-за неправильной тактики.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не ваша неделя. Очень большая вероятность много проиграть. Советуем играть на условные фишки или же на низких лимитах. Не ваше? Тогда просто отдохните от покера недельку, релакс пойдет вам на пользу.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Козероги – любимчики Фортуны на ближайшей неделе. Смело идите ва-банк, если считаете, что это может принести вам профит. Агрессивная игра поможет вам увеличить свой банкролл.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

От улыбки станет стек крупней. Позитивное настроение должно сопровождать вас в течение каждой игры на этой неделе. От грусти же велика вероятность угодить в неудачную полосу, поэтому не вешайте нос!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Советуем Рыбам ни в коем случае не поддаваться настроению. Только трезвый взгляд на раздачи обеспечит вам успех. Крупный стек может ввести вас в состояние эйфории, однако следует как можно скорее спуститься с небес на Землю. Иначе все пропало.