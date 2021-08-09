Азартний гороскоп на тиждень. Розповідаємо, кому не слід грати в карти

Астрологічний прогноз для азартних гравців на цей тиждень для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Азартний гороскоп на тиждень / Фото: Getty Images

Починається новий тиждень, а значить попереду на любителів покеру чекають нові турніри та перемоги. Або ж ні? Чого ж чекати в другу тиждень серпня за овальним столом?

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Недарма багато гравців забобонні та вірять у прикмети й гороскопи. Ми підготували для вас астрологічний прогноз на найближчий тиждень!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Вас буде тягнути вплутатися в гру навіть зі слабкою картою. Не сподівайтеся на удачу! У найбільш невідповідний момент ви можете програти більшу частину банкроллу. Але ж досить тверезо оцінити шанси...

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Не покладаєтеся на інтуїцію, засуньте своє его якомога далі. Тільки гра за правилами принесе вам солідний профіт. Не лізьте за столи з високими лімітами, цей тиждень не віщує вам гучного успіху.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки / Фото: Сьогодні

Близнюкам же інтуїція підкаже чимало виграшних роздач. Не бійтеся підіймати ставки навіть з 72, якщо у вас з'явилася переможна чуйка. Блеф – ваш близький друг на найближчий тиждень.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Для вас підготовлений непростий тиждень. Майже кожна роздача буде забирати у вас тонни поту і нервів, однак успіх може прийти несподівано. І все ж радимо Ракам відпочити від ігор, щоб поберегти нерви на майбутнє.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Ризик повинен бути обґрунтований. Тільки він дозволить Левам стати "королем" або "тузом" за овальним столом. Але зізнаватися не варто, більш майстровиті гравці можуть несподівано для вас поставити "вискочку" на місце, відібравши більшу частину банку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

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Дівам не слід довго роздумувати. Блискавичні та швидкі інтуїтивні рішення дадуть вам гучні виграші. Слухайте свій внутрішній голос і дотримуйтесь його без тіні сумніву. На цьому тижні він буде в ударі!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

У найближчі сім днів ваш настрій буде змінюватися багато разів. Як і гра. Не радимо блефувати у фазі поганого настрою або під час низки невдач. Будьте на позитиві і удача винагородить вас в останній момент. Рівер дійде!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Радимо зробити упор на тайтову і спокійну гру. Саме вона допоможе вам просуватися по турніру. В іншому випадку ви ризикуєте багато програти через неправильну тактику.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не ваш тиждень. Дуже велика ймовірність багато програти. Радимо грати на умовні фішки або ж на низьких лімітах. Не ваше? Тоді просто відпочиньте від покеру тиждень, релакс піде вам на користь.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Козероги – улюбленці Фортуни на найближчому тижні. Сміливо йдіть ва-банк, якщо вважаєте, що це може принести вам профіт. Агресивна гра допоможе вам збільшити свій банкролл.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Від посмішки стане стек крупніше. Позитивний настрій має супроводжувати вас протягом кожної гри на цьому тижні. Від смутку ж велика ймовірність потрапити в невдалу смугу, тому не вішайте ніс!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Радимо Рибам у жодному разі не піддаватися настрою. Тільки тверезий погляд на роздачі забезпечить вам успіх. Великий стек може ввести вас в стан ейфорії, однак слід якомога швидше спуститися з небес на Землю. Інакше все пропало.