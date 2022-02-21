Азартный гороскоп на неделю. Рассказываем, чего ждать в последние дни зимы

Гороскоп для игроков в покер
Сегодня стартует последняя неделя февраля. Самое время ударно завершить зиму и неплохо заработать на покере. Чего стоит ждать игрокам за овальным столом?
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Покеристы – достаточно суеверные люди, верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
В будние дни не отвлекайтесь на покер, уделите внимание работе или семье. Закройте все свои насущные дела, чтобы в выходные как следует покатать. Вас обязательно ждет успех!
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Не бойтесь играть агрессивно, такой стиль принесет вам удачу. Постарайтесь найти слабые места оппонентов и как можно больнее по ним бить.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Уделите внимание чтению эмоции оппонентов, это поможет вам принять правильные решения в сложных ситуациях. Вы сможете вскрыть их блеф или же увидеть у них сильную руку и вовремя сбросить карты.
РАК. 22 июня — 22 июля
Прислушайтесь к своей интуиции и внутреннему голосу. Они подскажут вам верные решения. Даже если они не продиктованы логикой, доверьтесь чуйке.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Залетайте во фрироллы и не тратьте деньги за бай-ины. Удача будет на вашей стороне и вы сможете пополнить банкролл даже без инвестиций.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Рационально используйте перерывы в игре, достаточная концентрация в нужные моменты – ваш ключ к успеху. Лучший вариант для релакса – медитация или йога.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Терпение приведет вас к выигрышу. Ожидайте свою карту столько, сколько потребуется, ведь она может прийти довольно поздно. Не спешите никуда и вы своего добьетесь.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Число 10 станет счастливым для вас в ближайшие дни. Вам обязательно повезет, если на руки прилетела "десятка" или же пара пятерок. Смело повышайте ставки, эта раздача ваша.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Выйдите в мир и посетите какой-нибудь покерный клуб. Офлайн-игры даст вам необходимые эмоции, которых вам не хватало в интернете для солидного выигрыша.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Будьте осторожны с блефом, соперники часто будут вас разоблачать. Сделайте ставку на сильную руку и не пытайтесь играть агрессивно с комбинацией ниже сета.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Отдайте предпочтение Омахе или Стаду. Разнообразие пойдет вам на пользу и вы даже останетесь в плюсе. Холдем же не принесет былых эмоций на этой неделе.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Удача вам будет улыбаться редко, но это не значит, что нужно забыть о картах. Научитесь читать игру и вступать в раздачу в подходящий момент, когда даже кривая улыбка Фортуны вам не навредит.