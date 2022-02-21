Азартний гороскоп на тиждень. Розповідаємо, на що чекати в останні дні зими

Гороскоп для гравців у покер

Сьогодні стартує останній тиждень лютого. Саме час ударно завершити зиму та непогано заробити на покері. Чого варто чекати на гравців за овальним столом?

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Покеристи – досить забобонні люди, вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

У будні дні не відволікайтеся на покер, приділіть увагу роботі або сім'ї. Закрийте всі свої справи, щоб у вихідні як слід покатати. На вас обов'язково чекає успіх!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Не бійтеся грати агресивно, такий стиль принесе вам успіх. Постарайтеся знайти слабкі місця опонентів і якомога болючіше за ними бити.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Зверніть увагу на читання емоції опонентів, це допоможе вам прийняти правильні рішення в складних ситуаціях. Ви зможете розкрити їх блеф або побачити у них сильну руку і вчасно скинути карти.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Прислухайтеся до своєї інтуїції та внутрішнього голосу. Вони підкажуть вам правильні рішення. Навіть якщо вони не продиктовані логікою, довіртеся чуйці.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Залітайте у фрірол і не витрачайте гроші за бай-іни. Успіх буде на вашому боці й ви зможете поповнити банкрол навіть без інвестицій.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Раціонально використовуйте перерви у грі, достатня концентрація у потрібні моменти – ваш ключ до успіху. Найкращий варіант для релаксу – медитація або йога.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Терпіння призведе до виграшу. Чекайте на свою карту стільки, скільки потрібно, адже вона може прийти досить пізно. Не поспішайте нікуди і ви свого досягнете.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Число 10 стане щасливим для вас найближчими днями. Вам обов'язково пощастить, якщо на руки прилетіла "десятка" або пара п'ятірок. Сміливо підвищуйте ставки, ця ваша роздача.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вийдіть у світ і відвідайте якийсь покерний клуб. Офлайн-ігри дасть вам необхідні емоції, яких вам не вистачало в інтернеті для солідного виграшу.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Будьте обережні з блефом, суперники часто вас викриватимуть. Зробіть ставку на сильну руку і не намагайтеся грати агресивно з комбінацією нижче сету.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Віддайте перевагу Омаху або Стаду. Різноманітність піде вам на користь і ви навіть залишитеся у плюсі. Холдем же не принесе колишніх емоцій цього тижня.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Успіх вам буде посміхатися рідко, але це не означає, що потрібно забути про карти. Навчіться читати гру і вступати в роздачу в слушний момент, коли навіть крива посмішка Фортуни вам не зашкодить.