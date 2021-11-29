Азартный гороскоп на неделю. Непредсказуемые Близнецы и Львы-аналитики

Гороскоп для любителей покера

Зима уже близко, совсем близко! Нас ждут последние деньки осени, после чего придется готовиться к холодам. Самое время засесть дома или в уютном казино и покатать в покер. Чем не возможность подзаработать накануне праздников?

Тест: Угадай национальность известного игрока

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Зачастую игроки достаточно суеверны и верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

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Действуйте смелее, даже с разномастными 2-7 на руках. Соперники будут пасовать и не рискнуть ввязаться с вами в игру, поэтому блеф будет вам помогать в ближайшие дни.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Вас ожидает тяжелая и насыщенная неделя, однако в конце виден призрак золота. Не останавливайтесь при неудачах и идите до конца!

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Поменяйте привычную вам тактику ведения игры и станьте непредсказуемы для оппонентов. Это принесет вам профит и чувство удовлетворения.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Играйте аккуратно, даже с парой тузов вы не раз будете близки к поражению. Полагайтесь только на себя и не ждите подарка от Фортуны.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Проанализируйте свои последние игры, разберите ошибки и просчеты. Это позволит вам улучшить свое положение за столом и стать сильнее.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Начало недели не будет для вас удачным, за покерным столом вы уйдете в минус. Попробуйте себя в других развлечениях, без траты денежных средств и отложите катки на выходные.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Не пытайтесь играть до обеда, лучше утром займитесь своими делами. Лишь решив все будничные проблемы, вы можете залететь в турнир и отдать себя игре в покер.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Удача будет на вашей стороне, поэтому пользуйтесь этим и играйте смелее. Нужная карта обязательно дойдет, а соперники будут сливаться. Покуражьтесь!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не пытайтесь поймать журавля в небе с синицей в руках, взять все и сразу не получится. Играйте размерено и наблюдайте за оппонентами. Это поможет вам принять самое взвешенное решение.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Отложите игру в покер на следующую неделю, конец осени не будет для вас прибыльным. Займитесь другими делами. А если не можете жить без карт, залетайте во фрироллы или игры на условные деньги.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Проявите инициативу в игре, иначе Фортуна не захочет вам улыбаться. Не бойтесь повышать ставки и блефовать, чтобы выбить ваших соперников.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Попробуйте себя на более высоких лимитах. Одна игра не нанесет ущерба вашему банкроллу, тогда как успех сыграет с вами добрую шутку.