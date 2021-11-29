Азартний гороскоп на тиждень. Непередбачувані Близнюки та Леви-аналітики

Гороскоп для любителів покеру

Зима вже близько, зовсім близько! Нас чекають останні дні осені, після чого доведеться готуватися до холодів. Саме час засісти вдома чи затишному казино і покатати в покер. Чим не можливість підзаробити напередодні свят?

Тест: Вгадай національність відомого гравця

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Найчастіше гравці досить забобонні та вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Дійте сміливіше, навіть із різноманітними 2-7 на руках. Суперники пасуватимуть і не ризикнуть вступати з вами в гру, тому блеф вам допомагатиме найближчими днями.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

На вас чекає важкий і насичений тиждень, проте наприкінці видна тінь золота. Не зупиняйтеся під час невдач і йдіть до кінця!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Змініть звичну вам тактику ведення гри та станьте непередбачуваними для опонентів. Це принесе вам прибуток і почуття задоволення.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Грайте акуратно, навіть із парою тузів ви не раз будете близькі до поразки. Покладайтеся тільки на себе і не чекайте на подарунок від Фортуни.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Проаналізуйте свої останні ігри, розберіть помилки та прорахунки. Це дозволить вам покращити своє становище за столом і стати сильнішим.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Початок тижня не буде вам вдалим, за покерним столом ви підете в мінус. Спробуйте себе в інших розвагах, без витрат коштів і відкладіть ковзанки на вихідні.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся грати до обіду, краще зранку займіться своїми справами. Вирішивши всі буденні проблеми, ви можете залетіти в турнір і віддати себе грі в покер.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Успіх буде на вашому боці, тому користуйтеся цим і грайте сміливіше. Потрібна карта обов'язково дійде, а суперники зливатимуться. Покуражтеся!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся зловити журавля в небі із синицею в руках, узяти все й одразу не вийде. Грайте розмірено та спостерігайте за опонентами. Це допоможе вам прийняти найважливіше рішення.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру в покер на наступний тиждень, кінець осені не буде вам прибутковим. Займіться іншими справами. А якщо не можете жити без карт, залітайте у фріроли чи ігри на умовні гроші.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Виявіть ініціативу у грі, інакше Фортуна не захоче вам посміхатися. Не бійтеся підвищувати ставки та блефувати, щоб вибити ваших суперників.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе на вищих лімітах. Одна гра не завдасть шкоди вашому банкролу, тоді як успіх зіграє з вами добрий жарт.