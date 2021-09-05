Азартный гороскоп на 5 сентября. Тельцы, доверьтесь фартовым картам!

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 5 сентября 2021 года. Стоит ли вам садиться за покерный стол? Давайте узнаем вместе!

Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Терпение – ваш главный козырь. Дождитесь свою карту, она может прийти поздно. Начнете рано поднимать ставки – прогорите.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

5-го числа вам повезет с "пятерками". 55 на руках – отличный повод для олл-ина. Не бойтесь играть смело с такой картой, она сегодня для вас счастливая.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Оторвитесь от компьютера и выйдите в мир. Живая игра в покер принесет вам невероятные эмоции и новые знакомства. Призы? Это зависит от вас.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Будьте аккуратны с блефом, сегодня ваши эмоции будут читаться достаточно легко. Советуем делать ставку на сильную руку и не пытаться обманывать оппонентов.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Устройтесь поудобнее в кресле или кровати, сегодня вам следует отыграть парочку турниров в онлайне. Создайте себе комфортные условия для успеха.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

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Вам часто будут выпадать одномастные карты, однако не все из них приведут к флешу. Играйте по ситуации и вы словите свою комбинацию.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Уделите внимание своей семье, ей очень не хватает вас. Можете отдохнуть сегодня от покера, а можете и сыграть в него с родственниками.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Сегодня вам удачу принесет агрессивная игра за столом. Можете провоцировать соперника, часто блефовать и идти в олл-ин со слабой парой. Успех будет за вами.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Научитесь читать эмоции оппонентов и делать выводы. Это поможет вам сегодня вскрыть их блеф или увидеть у них сильную руку.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Ваша интуиция подскажет, когда следует пойти в олл-ин. Слушайте свой внутренний голос и рискованная ставка позволит вам удвоить банк.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Принимайте решения рандомно, от ваших знаний сегодня почти ничего не зависит. Даже с парой двоек на флопе у вас есть шанс забрать банк.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Займитесь спортом или домашними делами перед игрой в покер. Физическая нагрузка позволит вам выплеснуть лишнюю энергию и с чистой головой подойти к игре.