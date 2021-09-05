Азартний гороскоп на 5 вересня. Тельці, довіртеся фартовим картам!

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels
Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 5 вересня 2021 року. Чи варто вам сідати за покерний стіл? Давайте дізнаємося разом!
Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Терпіння – ваш головний козир. Дочекайтеся свою карту, вона може прийти пізно. Почнете рано підіймати ставки – програєте.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
5-го числа вам пощастить з "п'ятірками". 55 на руках – відмінний привід для олл-ін. Не бійтеся грати сміливо з такою картою, вона сьогодні для вас щаслива.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Відірвіться від комп'ютера і вийдіть у світ. Жива гра в покер принесе вам неймовірні емоції та нові знайомства. Призи? Це залежить від вас.
РАК. 22 червня – 22 липня
Будьте обережні з блефом, сьогодні ваші емоції будуть читатися досить легко. Радимо робити ставку на сильну руку і не намагатися обманювати опонентів.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Влаштуйтеся зручніше в кріслі або у ліжку, сьогодні вам слід відіграти кілька турнірів в онлайні. Створіть собі комфортні умови для успіху.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Вам часто будуть випадати одномасні карти, однак не всі з них приведуть до флешу. Грайте по ситуації і ви зловите свою комбінацію.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Приділіть увагу своїй родині, їй дуже не вистачає вас. Можете відпочити сьогодні від покеру, а можете і зіграти у нього з родичами.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Сьогодні вам удачу принесе агресивна гра за столом. Можете провокувати суперника, часто блефувати і йти в олл-ін зі слабкою парою. Успіх буде за вами.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Навчіться читати емоції опонентів і робити висновки. Це допоможе вам сьогодні розкрити їх блеф або побачити у них сильну руку.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Ваша інтуїція підкаже, коли слід піти в олл-ін. Слухайте свій внутрішній голос і ризикована ставка дозволить вам подвоїти банк.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Приймайте рішення рандомно, від ваших знань сьогодні майже нічого не залежить. Навіть з парою двійок на флопі у вас є шанс забрати банк.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Займіться спортом або домашніми справами перед грою в покер. Фізичне навантаження дозволить вам виплеснути зайву енергію і з чистою головою підійти до гри.